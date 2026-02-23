BM Supermercados geht eine Partnerschaft mit dem Ladepunktbetreiber Zunder ein. Es sind bereits 133 Ladepunkte an 33 Standorten ans Netz gegangen, weitere sollen folgen. Die Partner setzen dabei auf eine Mischung aus AC- und DC-Ladern. Beide Partner setzen somit auf Destination Charging und wollen den Gewohnheiten der Kunden von BM Supermercados entgegenkommen, in dem sie ihnen während des Einkaufens Lademöglichkeiten bieten. Die ersten 133 Ladepunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
