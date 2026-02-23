© Foto: DALL*EBitcoin ist in den schlechtesten Jahresstart der Historie gerutscht, und Trumps neue Zölle haben Hunderte Millionen an Long-Positionen ausgelöscht. Prognosen wie Schiffs 20.000-Dollar-Warnung heizen die Angst weiter an.Die jüngste Bitcoin-Korrektur hat die Stimmung an den Kryptomärkten massiv ins Negative gedreht. Auf den großen Prognoseplattformen wie Kalshi und Polymarket stiegen die Wetten auf deutlich tiefere Kurse regelrecht explosionsartig an, nachdem Bitcoin zeitweise unter 65.000 US-Dollar gefallen war. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin im Jahr 2026 unter 55.000 US-Dollar rutscht, sprang laut Polymarket innerhalb eines Tages auf 72 Prozent. Für einen Fall unter 50.000 US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
