Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.02.2026 / 16:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 3.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 156.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 16.02.2026 4.511 0,00% 75,1382 338.948 AQEU 16.02.2026 7.756 0,01% 75,1639 582.971 CEUX 16.02.2026 3.912 0,00% 75,1395 293.946 TQEX 16.02.2026 16.821 0,01% 75,1708 1.264.448 XETA 17.02.2026 2.911 0,00% 75,6779 220.298 AQEU 17.02.2026 6.986 0,00% 75,8108 529.614 CEUX 17.02.2026 3.524 0,00% 75,8155 267.174 TQEX 17.02.2026 16.079 0,01% 75,7946 1.218.701 XETA 18.02.2026 3.270 0,00% 74,1922 242.608 AQEU 18.02.2026 7.974 0,01% 74,2993 592.463 CEUX 18.02.2026 4.273 0,00% 74,2474 317.259 TQEX 18.02.2026 18.483 0,01% 74,3054 1.373.387 XETA 19.02.2026 3.210 0,00% 75,0006 240.752 AQEU 19.02.2026 7.587 0,01% 75,0102 569.102 CEUX 19.02.2026 4.458 0,00% 75,0428 334.541 TQEX 19.02.2026 15.745 0,01% 75,0116 1.181.058 XETA 20.02.2026 2.162 0,00% 75,4201 163.058 AQEU 20.02.2026 7.266 0,01% 75,3436 547.447 CEUX 20.02.2026 4.042 0,00% 75,3114 304.409 TQEX 20.02.2026 15.030 0,01% 75,3286 1.132.189 XETA Gesamt 156.000 0,11% 75,0921 11.714.374

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 20. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 471.143 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 23. Februar 2026

Symrise AG

Der Vorstand