Montag, 23.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardenmarkt Verteidigung: Drohnen-Player vor nächstem Bewertungssprung?!
23.02.2026 16:15 Uhr
Modigliani als Highlight von großer internationalen Auktion von Templum

DJ Modigliani als Highlight von großer internationalen Auktion von Templum 

Templum Fine Art Auctions 
Modigliani als Highlight von großer internationalen Auktion von Templum 
2026-02-23 / 15:40 CET/CEST 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Auktion, die am 25. Februar in Barcelona stattfindet, ist einer der wichtigsten Termine in der europäischen 
Kunstsaison. Templum Fine Art Auctions präsentiert eine einzigartige Auswahl an Werken aus mehreren Jahrhunderten 
Kunstgeschichte, die von der Spätgotik bis hin zur zeitgenössischen Kunst reichen, darunter Stücke von 
außergewöhnlicher historischer Bedeutung 

Barcelona, Spanien 
 
Templum Fine Art Auctions plant eine der ambitioniertesten Auktionen der Saison am 25. Februar in Barcelona, die eine 
sorgfältig kuratierte Auswahl an Stücken von der Spätgotik bis hin zu zeitgenössischer Kunst umfasst. Der Katalog und 
die darin präsentierten Stücken überzeugen mit ihrer außergewöhnlichen Qualität, geschichtlicher Relevanz und 
internationaler Vielfalt. 
 
Zu den interessantesten Losen zählt ein außergewöhnlicher Akt von Amedeo Modigliani, der um das Jahr 1918 gemalt wurde. 
Er gehört zu einem gefeierten Zyklus von Nus, die der Künstler an seinem Lebensende schuf. Das Werk befand sich bisher 
in europäischen Sammlungen und ist mit Dokumentation und einer Registrierung im Archives Légales Amedeo Modigliani 
ausgestattet. Als eines der zentralen Highlights der Auktion liegt sein Startpreis bei 2.500.000 EUR. 
 
Ein weiterer Vertreter aus dem 20. Jahrhundert ist Three Jackies (1964), ein Triptychon von Andy Warhol, das Teil 
seiner legendären Serie ist, die er Jacqueline Kennedy nach dem Attentat auf Präsident John F. Kennedy widmete. Das 
Werk beinhaltet eine dokumentierte Provenienz, die bis in die 70er Jahre zurückreicht, und steht in direkter Verbindung 
zu Warhols erster Factory in New York, was seine historische Bedeutung im Kontext des Pop Art unterstreicht. 
 
Zum Verkauf stehen außerdem ein beeindruckendes Gemälde, das dem Meister von Guebwiller zugeschrieben wird, der im 15. 
Jahrhundert im Rheinland aktiv war, ein raffiniertes Beispiel für den Stil der internationalen Spätgotik; eine lebhafte 
Avantgarde-Szene von Natalia Goncharova, etwa aus der Zeit 1912-1913, entstanden am Höhepunkt ihrer Experimente mit der 
russischen Avantgarde; sowie ein Frühwerk von Théodore Géricault, das im Kontext seiner akademischen Studien der 
Rubensschen Modelle steht, mit einem Preis von 175.000 EUR. 
 
Die Auswahl wird ergänzt durch flämische Arbeiten aus dem 16. Jahrhundert, katalanische Gemälde aus dem späten 19. 
Jahrhundert und historische Kuriositäten aus dem 19. Jahrhundert, womit eine außergewöhnliche Reise durch wichtige 
Momente der Kunstgeschichte geschaffen wird. 
 
Mit dieser Auktion festigt Templum Fine Art Auctions seine Position als eines der am stärksten international 
ausgerichteten Auktionshäuser Europas und unterstreicht die Spezialisierung auf Werke mit klarer Provenienz, 
ausführlicher Dokumentation und hoher künstlerischer Qualität. 

Kontakt 
 
Carles Viñas 
 
Templum Fine Art Auctions 
 
+34 935 643 445 
 
admin@templumauctions.es 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und 
Pressemitteilungen. 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2280186 2026-02-23

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=571e570848800a396fb05d3a1f2f3aac

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2280186&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 09:40 ET (14:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
