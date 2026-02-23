E-Autos sind im Vergleich zu Verbrennern ziemlich leise. Jetzt sollen künstlich erzeugte Sounds, die die eines Verbrenners nachahmen, erlaubt werden. Derzeit verhandelt die Wirtschaftskommission der UN für Europa (UNECE) über Änderungen der Regelungen für Fahrzeuggeräusche. Autohersteller könnten damit freie Hand bei der Gestaltung ihres Exterior Sound Enhancement Systems (ESES) bekommen. Bisher gibt es keine Regelung für den Verbau von ESES. "Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n