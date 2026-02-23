Anzeige
Mehr »
Montag, 23.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardenmarkt Verteidigung: Drohnen-Player vor nächstem Bewertungssprung?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
23.02.2026 16:21 Uhr
224 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Februar (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Februar (vorläufige Fassung) 

=== 
  05:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar 
  06:01 US/Inkrafttreten neuer US-Zölle 
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
  07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag 
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und 
     Update Business Plan 
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis (13:00 Earnings-Call) 
  07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis 
     (09:30 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar verarbeitende Industrie 
     PROGNOSE: 103 
     zuvor:  105 
  09:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Earnings-Call, 
     11:00 Kapitalmarkttag) 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q 
  15:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Interview mit Marketplace 
*** 15:15 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, erscheint vor 
     Schatzamt-Ausschuß 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar 
     PROGNOSE: 87,5 
     zuvor:  84,5 
  18:45 DE/EZB Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion des International 
     Outreach Programms, Frankfurt 
  22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q 
 
    - US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation 
    - DE/Bundeskanzler Merz, Reise nach China vor Beginn eines zweitägigen Staatsbesuchs 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 09:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.