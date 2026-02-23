DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Februar (vorläufige Fassung)

=== 05:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar 06:01 US/Inkrafttreten neuer US-Zölle *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und Update Business Plan *** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis (13:00 Earnings-Call) 07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar verarbeitende Industrie PROGNOSE: 103 zuvor: 105 09:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Earnings-Call, 11:00 Kapitalmarkttag) 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q 15:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Interview mit Marketplace *** 15:15 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, erscheint vor Schatzamt-Ausschuß *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 87,5 zuvor: 84,5 18:45 DE/EZB Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion des International Outreach Programms, Frankfurt 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q - US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation - DE/Bundeskanzler Merz, Reise nach China vor Beginn eines zweitägigen Staatsbesuchs ===

