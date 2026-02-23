EQS-News: Value-Holdings International AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Value-Holdings International AG steigert den vorläufigen Jahresüberschuss und den NAV deutlich und schlägt eine Dividendenerhöhung vor



23.02.2026 / 16:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Augsburg, 23.02.2026 - Die Value-Holdings International AG (ISIN: DE0007563629) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Dank einer positiven Entwicklung der Beteiligungen konnte das Ergebnis gesteigert werden, wovon auch die Aktionäre durch eine höhere Dividende profitieren sollen.



Ergebnisentwicklung und Jahresüberschuss



Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 790 T€ nach vorläufigen Zahlen. Dies entspricht einer Steigerung von rund 50,6 % gegenüber dem Vorjahreswert von 524 T€. Zur Ergebnisverbesserung trugen sowohl höhere realisierte Kursgewinne als auch gestiegene Dividenden- und Beteiligungserträge bei. Die Abschreibungen auf Wertpapiere blieben auf dem Niveau des Vorjahres, was die Qualität des Portfolios in einem herausfordernden Marktumfeld unterstreicht.



Dividendenvorschlag



Vorstand und Aufsichtsrat werden der kommenden Hauptversammlung aufgrund der erfreulichen Gewinnentwicklung eine Dividende von 0,10 € je Aktie (+11,1%) vorschlagen. Im Vorjahr wurden 0,09 € je Aktie ausgeschüttet. Damit setzt das Unternehmen seine aktionärsorientierte Ausschüttungspolitik konsequent fort. Seit 2011 wurde die Ausschüttung nicht mehr gesenkt - und das soll auch in Zukunft so beibehalten werden. Der Jahresüberschuss und der dadurch gestiegene Bilanzgewinn in Höhe von 2,45 Mio. € bieten eine gute Grundlage für künftige Ausschüttungen.



Net Asset Value (NAV)



Zum Stichtag, dem 20.02.2026, belief sich der Net Asset Value (NAV) auf 3,86 € je Aktie. Dies entspricht einem Anstieg von 6,6 % gegenüber dem Jahresende. Damit konnte die gute Entwicklung des letzten Geschäftsjahres mit einem Plus von 27,1 % fortgesetzt werden. Der NAV je Aktie verdeutlicht die Substanzstärke des Unternehmens und bildet die Basis für dessen weiteres Wachstum in den kommenden Geschäftsjahren.



Investoren-Call zu den vorläufigen Zahlen



Der Vorstand bietet am Mittwoch, dem 4. März, um 11 Uhr einen Investoren-Call an, bei dem es um die vorläufigen Zahlen und die Investmentphilosophie geht. Wenn Sie teilnehmen möchten, schicken Sie uns bitte eine kurze E-Mail mit dem Vermerk "Teilnehmen" an investoreninfo@value-holdings.de. Die Zugangsdaten für die Zoom-Videokonferenz erhalten Sie zusammen mit der Teilnahmebestätigung in den nächsten Tagen per E-Mail.



Über Value-Holdings International AG:



Die Value-Holdings International AG fokussiert sich auf die spezifischen Bedürfnisse von Family Offices, Stiftungen und einkommensorientierten Investoren. Unsere Strategie basiert konsequent auf der Value-Investing-Philosophie, bei der wir in unterbewertete Substanzwerte mit langfristigem Potenzial investieren. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist unsere verlässliche Ausschüttungspolitik: Seit 2011 zahlen wir regelmäßige Dividenden, die seither kein einziges Mal gesenkt wurden. Damit bieten wir unseren Partnern eine Kombination aus Kapitalschutz und stabilen, planbaren Cashflows.



Kontakt:



Florian König

Vorstand

T. +49 821 575394

f.koenig@value-holdings.de





23.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News