Die netzunabhängige Kommunikation bietet Autofahrerinnen und -fahrern mit iPhone 14 oder neuer ein erhöhtes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit

Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip unterstützt die Satelliten-Pannenhilfe von Apple über den Australian Motoring Service (AMS)*. Diese innovative Technologie ermöglicht Fahrerinnen und Fahrern mit einem iPhone 14 oder neuer, auch in Gebieten ohne Mobilfunkempfang Hilfe anzufordern und über Textnachrichten mit AMS zu kommunizieren. Dies ist ein bedeutender Fortschritt für die Fahrzeugsicherheit und den Kundenservice in Australien.

Laut der australischen Regierung ist der Mobilfunkempfang in vielen Teilen der regionalen und abgelegenen Gebiete Australiens nicht vorhanden oder zu schwach. Die Anforderung von Pannenhilfe ist dadurch oft schwierig.

Durch die Nutzung der satellitengestützten Pannenhilfe von Apple über die Cloud-Contact-Center-Lösung von Infobip bietet AMS dringend benötigte Hilfe für Autofahrerinnen und Autofahrer, die an abgelegenen Orten wie einsamen Autobahnen, Nationalparks und Bergregionen mit ihrem Fahrzeug liegen geblieben sind.

Rebecca Stenhouse, Chief Executive Officer bei AMS, erklärt: "Bei AMS ist es unsere Priorität, die Sicherheit der Fahrer in ganz Australien zu gewährleisten. Mit der satellitengestützten Apple Pannenhilfe und Infobip machen wir einen großen Schritt vorwärts, um dieses Ziel zu erreichen. Wir sind Vorreiter im Bereich der Pannenhilfe und werden weiterhin daran arbeiten, unsere Mitglieder zu schützen."

Harsha Solanki, Vice President und General Manager für Asien-Pazifik bei Infobip, erläutert: "Diese Integration macht deutlich, wie Innovation geografische Barrieren überwinden und die Sicherheit von Fahrern in kritischen Situationen erhöhen kann. Indem wir unsere robuste Messaging-Infrastruktur mit der Satelliten-Pannenhilfe von Apple kombinieren, geben wir AMS-Kunden ein unvergleichliches Gefühl der Sicherheit, unabhängig davon, wohin ihre Reise sie führt."

Die wichtigsten Merkmale der Pannenhilfe via Satellit sind:

Alternative Konnektivität: Diese Funktion gewährleistet die Kommunikation auch bei Ausfall oder Nichtverfügbarkeit terrestrischer Netzwerke und stellt somit die Verbindung während Katastrophen sicher. Präzise Standortbestimmung: Die Pannenhilfe via Satellit ermöglicht eine präzise Positionsbestimmung. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Anbieter von Pannenhilfe, die den Standort von Personen in Not schnell und exakt bestimmen müssen. Kommunikation per Textnachrichten: Diese Funktion ermöglicht die Übertragung wichtiger Nachrichten zwischen Benutzern und Pannenhilfedienstleistern.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erlebnisse über alle Phasen der Customer Journey hinweg zu schaffen. KI dient dabei als Innovationstreiber. Die Omnichannel-Lösungen von Infobip für Kundenbindung, Identitätsprüfung, Benutzerauthentifizierung und Kontaktzentren sind über eine einzige, nativ entwickelte Plattform verfügbar und helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Kundenkommunikation zu bewältigen, um ihr Geschäftswachstum zu beschleunigen und die Kundenbindung zu stärken. Mit dem Ziel, ein AI-First-Unternehmen zu werden, setzt Infobip sich dafür ein, die Einführung von KI zu unterstützen und zu beschleunigen. Mit seiner Technologie erreicht Infobip über sieben Milliarden Mobilgeräte auf sechs Kontinenten, die mit mehr als 10.000 Verbindungen verbunden sind, darunter über 800 Direktverbindungen zu Betreibern.

Die Satellitenfunktionen von Apple wurden für die Verwendung in offenen Räumen mit freier Sicht zum Himmel entwickelt. Die Empfangsqualität kann durch Hindernisse wie Bäume oder umgebende Gebäude beeinträchtigt werden. Die Pannenhilfe ist nur für Fahrzeuge verfügbar, die sich auf oder in der Nähe einer öffentlichen Straße befinden. Eine Bergung im Gelände wird nicht angeboten.

