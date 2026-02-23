Auf der CES hatte Donut Lab eine angeblich für die Serienproduktion bereite Feststoffbatterie vorgestellt. Die beeindruckenden Eckdaten haben Kritiker jedoch dazu veranlasst, die Ergebnisse anzuzweifeln. Jetzt hat Donut das finnische Forschungszentrum VTT mit der unabhängigen Prüfung beauftragt - und erste Ergebnisse veröffentlicht. Mit der Premiere auf der CES Anfang Januar hatten die Finnen nur wenige Daten zu ihrem potenziell bahnbrechenden Produkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
