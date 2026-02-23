Der chinesische Zulieferer Ganfeng Lithium hat mit der Produktion einer Semi-Solid-State-Batterie mit einer Energiedichte von 650 Wh/kg begonnen. Außerdem hat das Unternehmen auch mit der Musterproduktionsphase von reinen Feststoff-Batteriepacks begonnen. Ganfeng ist schon länger einer der größten Lithium-Verarbeiter der Welt und beliefert z.B. Hyundai und Changan. Das Unternehmen investiert aber seit einigen Jahren auch vermehrt in die Eigenfertigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
