TORONTO, ON - 23. Februar 2026 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) ("Pasinex" oder das "Unternehmen") freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das "Angebot") von Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von 0,10 CAD pro Einheit bekannt zu geben, wobei Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt etwa 1.500.000 CAD angepeilt werden.

Bislang hat das Unternehmen bereits Investorenzusagen in Höhe von rund 1.100.000 CAD im Hinblick auf das angestrebte Finanzierungsziel von 1.500.000 CAD erhalten.

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden zur Weiterentwicklung der Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem Projekt Sarikaya, zur Unterstützung der Erschließung der Bergbaubetriebe bei der Mine Pinargozu sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Das Angebot basiert auf etwa 15.000.000 Einheiten (die "Einheiten"), die akkreditierten Investoren im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angeboten werden, vorbehaltlich eines Mindestzeichnungsbetrags von 15.000 CAD zu einem Preis von 0,10 CAD pro Einheit (Einnahmen in Höhe von etwa 1.500.000 CAD).

Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und (ii) einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder Warrant ein ganzer "Warrant"), der durch ein Warrant-Zertifikat (das "Warrant-Zertifikat") vertreten wird. Jeder Warrant kann gemäß den Bedingungen des Warrant-Zertifikats innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zu einem Ausübungspreis von 0,15 Dollar pro Warrant-Aktie zu einer halben Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") umgewandelt werden.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 31. März 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen sowie des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Aktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, werden einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen, die am Ausgabedatum beginnt. Vermittlungsprovisionen in Höhe von bis zu 7 % der Bruttoeinnahmen könnten gemäß den Bestimmungen und Richtlinien der Canadian Securities Exchange in bar oder in Form von Wertpapieren an bestimmte Vermittler bezahlt werden.

Dieses Angebot folgt auf die Umwandlung von Schulden in Höhe von 3.340.520 CAD durch die primären Gläubiger von Pasinex zu denselben Bedingungen wie dieses Angebot zu einem Preis von 0,10 CAD pro Aktie.

BETRIEBSUPDATE

Die Modernisierung der Standortinfrastruktur bei Pinargozu wird fortgesetzt, einschließlich Verbesserungen der Bodenunterstützung, sicherheitsrelevanter Arbeiten sowie der kurz vor dem Abschluss stehenden Renovierung der Büroeinrichtungen vor Ort. Pasinex gibt bekannt, dass es während des Berichtszeitraums weder Unfälle mit Ausfallzeiten noch berichtspflichtige Vorfälle in den Betrieben Pinargozu oder Sarikaya gab. Sicherheitsschulungen und Toolbox-Meetings wurden im Januar und Februar fortgesetzt und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für sichere Betriebsabläufe und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Mine Pinargozu - Horzum A.S.

Die Abbau-, Aufbereitungs- und Produktionsaktivitäten bei der hochgradigen Zinkmine Pinargozu wurden fortgesetzt. Im Februar verkaufte das Unternehmen etwa 500 t an hochgradigem Zinksulfidmaterial mit einem Gehalt von über 50 % und einem Silbergehalt von 113 g/t sowie einem Germaniumgehalt von 272 ppm.

Projekt Sarikaya - Aydin Teknik A.S.

Beim Projekt Sarikaya werden die Vorbereitungsarbeiten für die geplanten Bergbauaktivitäten fortgesetzt. Zurzeit werden Ingenieure und Betriebspersonal eingestellt und das Unternehmen hält alle Verpflichtungen hinsichtlich der Lizenz- und Renaturierungsgebühren in Zusammenhang mit der Betriebsgenehmigung für Sarikaya ein.

UPDATE ZUR CORPORATE GOVERNANCE AUF UNTERNEHMENS- UND TOCHTERGESELLSCHAFTSEBENE

Das Unternehmen gibt außerdem die folgenden Ernennungen im Board und Management seiner türkischen Tochtergesellschaften und Betriebsgesellschaften bekannt:

Pasinex Arama ve Madencilik AS

Wirksamkeitsdatum: 31. Dezember 2025:

Chairman of the Board: Jonathan Challis

Vice Chairman of the Board: Ibrahim Hakki Bozat

General Manager: Aydin Sen (kein Board-Mitglied)

Accounting and Finance Manager: Özlem Altunal (kein Board-Mitglied)

Horzum Maden Arama ve Isletme AS

Wirksamkeitsdatum: 30. Dezember 2025:

Chairman of the Board: Ibrahim Hakki Bozat

Vice Chairman und General Manager: Aydin Sen

Board-Mitglied und Accounting and Finance Manager: Özlem Altunal

Aydin Teknik Madencilik AS

Wirksamkeitsdatum: 16. Dezember 2025:

Chairman of the Board: Ibrahim Hakki Bozat

Vice Chairman und General Manager: Aydin Sen

Board-Mitglied und Accounting and Finance Manager: Özlem Altunal

Diese Ernennungen harmonisieren das operative Management, die finanzielle Aufsicht sowie die Governance auf Board-Ebene für alle türkischen Betriebe von Pasinex, während das Unternehmen seine Produktions- und Entwicklungsaktivitäten vorantreibt.

Qualifizierter Sachverständiger

Jonathan Challis, Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und Chartered Engineer, ist der qualifizierte Sachverständige ("QP") gemäß NI 43-101 für alle Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Informationen zum Projekt Gunman. Herr Challis hat diese Pressemitteilung geprüft und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt. Herr Challis ist Direktor des Unternehmens und Chair von Pasinex Arama.

Vorsichtshinweis

Das Unternehmen hat keinen aktuellen technischen Bericht fertiggestellt, der eine Mineralressourcenschätzung gemäß der Definition in den "Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines" enthält, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council verabschiedet wurden, und die Verfahren zur Klassifizierung der gemeldeten Mineralressourcen wurden im Rahmen der Canadian Securities Administrators National Instrument 43-101 (NI 43-101) durchgeführt. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, einen NI 43-101-konformen technischen Bericht zu erstellen. Pasinex hat bei seinem aktuellen Bohrprogramm keine anerkannten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren befolgt und für seine Untersuchungsanalysen kein unabhängiges Drittlabor beauftragt. Pasinex verwendet tragbare Röntgenfluoreszenzanalysatoren (XRF) des Modells Niton XLT3 zur Kontrolle des Zinkgehalts und für interne Entscheidungszwecke. Die Kalibrierung der XRF-Analysegeräte wird jährlich an den registrierten Niton-Standorten durchgeführt. Für alle Verkäufe werden unabhängige Laboruntersuchungen durchgeführt.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Horzum A.S. besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargözü in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoffbroker an Zinkschmelzen und -raffinerien.

Pasinex besitzt 100 % von Sarikaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet.

Pasinex besitzt außerdem eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Mineralien zu explorieren und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden. Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

"Ian D. Atacan"

Ian D. Atacan

Direktor und Chief Financial Officer

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: mailto:ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: mailto:evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83107Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83107&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA70260R1082Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.