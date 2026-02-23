Bonn (ots) -Vom 25. Februar bis zum 3. März 2026 veranstaltet die Deutsche Rheuma-Liga mit ihrem Netzwerk Seltene zum fünften Mal die Online-Aktionswoche "Selten - aber nicht allein!". Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Menschen mit seltenen rheumatischen Erkrankungen und bietet ein vielfältiges Programm aus Fachvorträgen, praxisnahen Impulsen und interaktivem Austausch. Seltene rheumatische Erkrankungen stellen Betroffene vor besondere Herausforderungen: Der Weg zur Diagnose ist oft lang, spezialisierte Anlaufstellen sind rar und der Austausch mit Menschen in ähnlicher Situation fehlt vielerorts. Genau hier setzt die Aktionswoche an - mit qualitätsgesicherten Informationen und der Möglichkeit, sich zu vernetzen.Neue Perspektiven durch Austausch"Ich habe mich mit meiner Krankheit sehr lange allein, verloren und einsam gefühlt", berichtet Christiane Solbach aus Mainz, die seit 33 Jahren mit Vaskulitis lebt. "Dann habe ich die Rheuma-Liga und damit andere Betroffene gefunden. Durch den Austausch habe ich neue Perspektiven bekommen und wieder zurück ins Leben gefunden." Bereits vor über 20 Jahren hat die Deutsche Rheuma-Liga das Netzwerk Seltene gegründet, um Menschen mit seltenen rheumatischen Erkrankungen zu unterstützen. Rund um den Tag der seltenen Erkrankungen bietet die Online-Aktionswoche nun erneut fundierte Informationen und Raum für persönliche Fragen.Online-Vorträge und AustauschIm Fokus der diesjährigen Aktionswoche stehen die Themen:"Neues zu seltenen rheumatischen Erkrankungen", "Was kann ich selbst für mich tun?", "Seltene Erkrankungen bei Kindern" und "Lokalisierte und systemische Sklerodermie". Alle Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, Fragen an die Referierenden zu stellen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Anmelden können sich Interessierte unter: www.rheuma-liga.de/aktuellesDeutsche Rheuma-LigaIn Deutschland leben rund 17 Millionen Menschen mit einer Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis. Die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen informiert und berät Betroffene unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen. Der Verband mit rund 260.000 Mitgliedern tritt darüber hinaus für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein.Weiterführende Informationen- Portal Seltene: www.seltene.rheuma-liga.de- Ansprechpartner für seltene Erkrankungen: www.seltene.rheuma-liga.de/ansprechpartner- Online-Kalender und Anmeldung: www.rheuma-liga.de/veranstaltungen- Podcasts zum Thema seltene Erkrankungen: www.rheuma-podcast.de (https://www.rheuma-liga.de/infothek/rheuma-podcast)Pressekontakt:Kontakt für die Aktionswoche:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Monika MayerKoordinatorin Eltern- und JugendarbeitWelschnonnenstraße 753111 BonnTel.: 0228 766 06-22E-Mail: mayer@rheuma-liga.deOriginal-Content von: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20920/6222359