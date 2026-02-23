Die Unentschlossenheit der Vorwoche relativierte sich bereits am vergangenen Freitag mitsamt dem imposanten Anstieg von Silber über den kurzfristigen Abwärtstrend. Damit deutete sich bereits der Sprung über 84,00 US$ je Unze an, der sich am Montag via Up-Gap (Eröffnungslücke) zum Schlussstand der Vorwoche dann auch manifestierte. Der saisonalen Schwäche zum Trotz Entgegen der tendenziell saisonalen Schwäche auf verschiedenen Zeitebenen überzeugt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
