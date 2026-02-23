Mitteilung des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU:

kumU Journalistenpreis 2026: Wir prämieren herausragende Berichterstattung über Mittelstand und Kapitalmarkt - jetzt bewerben

- Preisgeld insgesamt 5.000 Euro

- Einreichungen und Empfehlungen bis 03. April 2026

- Einreichung per E-Mail ankumu@kapitalmarkt-kmu.de

Deutschland braucht einen starken Mittelstand und einen starken Kapitalmarkt. Damit beides zusammenwirkt, sind engagierte Journalistinnen und Journalisten unverzichtbar. Sie erklären, ordnen ein und machen sichtbar, wie Finanzierung, Innovation und Wachstum im Mittelstand zusammenhängen. Genau diese Qualität zeichnet der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) mit dem Journalistenpreis "kumU" und einem Preisgeld von 5.000 Euro aus - schon zum achten Mal.

Ab sofort können Journalistinnen und Journalisten in Deutschland Textbeiträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...