OpenAI hat sich mit vier der weltweit größten Beratungsfirmen zusammengeschlossen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Firma setzt darauf, dass ein praxisorientierterer Ansatz den Unternehmenskunden helfen wird, von Pilotprojekten zu umfassenden KI-Implementierungen überzugehen, berichtet Reuters. Das von Sam Altman geführte Unternehmen gab die Gründung der sogenannten "Frontier Alliance", einem Programm, das auf der neuen Frontier-Plattform basiert und von BCG, McKinsey, Accenture und Capgemini getragen wird, …
