Bei der wichtigen Sparte der Arbeitskraftabsicherung sollten Vermittler immer auf dem neuesten Stand sein. Der Digitalkongress "AKS" am 05.03.2026 informiert daher zu Trends, Themen und Produkten, damit Kundenansprache und Beratung noch erfolgreicher werden. Die Absicherung der Arbeitskraft ist eine besonders wichtige Aufgabe und Sparte für Vermittler. Die Berufsunfähigkeitsversicherung etwa liegt laut der aktuellen TRENDS-Studie im Bereich "Risikovorsorge" sogar ganz vorn bei den vermittelten Produkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact