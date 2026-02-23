Bonn (ots) -"State of the Union": phoenix überträgt Rede von Donald Trump umfassend und livephoenix berichtet in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar ausführlich über die "State of the Union"-Rede von US-Präsident Donald Trump. Mit Einordnungen, Schalten nach Washington, Dokumentationen, sendet phoenix von 00:45 Uhr bis 05:00 Uhr live aus den USA - und damit so lange wie kein anderer öffentlich-rechtlicher Sender.Teil der Sendung ist auch die Übernahme der ARD-Sondersendung zur "State of the Union" mit der Rede des amerikanischen Präsidenten im Zweikanalton. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Ansprache damit auch im englischen Original verfolgen. Die Rede von US-Präsident Donald Trump wird gegen 03:00 Uhr deutscher Zeit erwartet.Im Studio in Bonn analysieren der Politikberater Julius van de Laar und die Publizistin Annika Brockschmidt die politischen Hintergründe, Strategien und möglichen Auswirkungen der Rede. Aus Washington ordnen ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen sowie George Weinberg von Republicans Overseas die Geschehnisse ein.Ergänzt wird die mehrstündige Live-Berichterstattung durch hintergründige Reportagen und Dokumentationen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6222369