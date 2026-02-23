Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
16/02/2026
FR0014000MR3
30 000
64.6700
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
16/02/2026
FR0014000MR3
10 000
64.7116
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
17/02/2026
FR0014000MR3
40 000
65.8630
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
18/02/2026
FR0014000MR3
10 000
67.0861
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
18/02/2026
FR0014000MR3
30 000
66.9915
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
19/02/2026
FR0014000MR3
29 853
67.3868
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
19/02/2026
FR0014000MR3
147
68.2390
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
20/02/2026
FR0014000MR3
30 000
67.4653
XPAR
TOTAL
180 000
66.3779
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
