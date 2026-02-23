Lamborghini hat seine Pläne zum Bau von Elektroautos aufgegeben. CEO Stephan Winkelmann hat das Aus des Lanzador noch vor der geplanten Premiere 2028 bestätigt - und setzt stattdessen auf Plug-in-Hybride. Der deutsche Lamborghini-Chef sagte der "Times", die Entwicklung von Elektroautos berge für Lamborghini das Risiko, für das Unternehmen zu einem "teuren Hobby' zu werden, und bestätigte, dass das für 2028 geplante Elektromodell Lanzador nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net