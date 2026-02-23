Das Urteil des Obersten Gerichtshofs zu den US-Zöllen und die Ankündigung eines globalen Basiszolls von bis zu 15 Prozent sorgen für neue Nervosität an den Märkten. Was zunächst wie eine technische Korrektur wirkte, entpuppt sich als politischer Eingriff mit Signalwirkung: Die Unsicherheit ist zurück. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutsche Bank, sieht nach einer kurzen Entspannung erneut steigende Risiken. Die angekündigten Zölle gelten zunächst befristet, müssten vom Kongress bestätigt werden. Auch mögliche Rückzahlungen von Zolleinnahmen an Unternehmen dürften sich über langwierige Gerichtsverfahren ziehen. Parallel vollzieht sich eine deutliche …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE