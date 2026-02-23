FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius von 205 auf 216 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 des Labor- und Pharmazulieferers habe die Erwartungen getroffen, während der Ausblick leicht enttäuscht habe, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob positiv hervor, dass die Entschuldung vorangetrieben werde, hält aber das kurz- und mittelfristige Kurspotenzial wegen der anspruchsvollen Bewertung der Aktie für begrenzt./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007165631