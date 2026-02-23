Dow rauscht ab, Gold steigt: Die US-Märkte reagieren geschockt auf Trumps neue Zoll-Drohungen. Nachdem die europäischen Börsen am Montag noch relativ besonnen auf die neuen Zoll-Ankündigungen von Donald Trump reagiert hatten, überwiegen bei den US-Investoren die Sorgen, dass nach dem Urteil des Supreme Courts ein neues Zoll-Chaos ausbricht. Der Dow Jones Index gab schon in der ersten Handelsstunde fast 700 Punkte ab du notiert nun um 18 Uhr deutscher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
