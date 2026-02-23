EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 3. Zwischenmeldung

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.02.2026 / 18:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1] 16.02.2026 46.792 XETA 154,6618 16.02.2026 24.797 CEUX 154,6790 16.02.2026 13.411 TQEX 154,6592 17.02.2026 31.381 XETA 154,8514 17.02.2026 18.083 CEUX 154,9315 17.02.2026 8.096 TQEX 154,9278 18.02.2026 37.250 XETA 155,4363 18.02.2026 20.219 CEUX 155,4598 18.02.2026 7.592 TQEX 155,4089 19.02.2026 38.716 XETA 156,1570 19.02.2026 19.228 CEUX 156,2602 19.02.2026 8.056 TQEX 156,1955 20.02.2026 30.396 XETA 156,6011 20.02.2026 12.227 CEUX 156,6545 20.02.2026 4.921 TQEX 156,5994

Die Gesamtzahl der bis zum 20. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 1.637.247.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

adidas AG

Der Vorstand

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.