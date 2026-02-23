© Foto: UnsplashDie Aufhebung der Zölle verschärft das US-Schuldenproblem massiv. Bis zu 175 Milliarden US-Dollar könnten fehlen, die Defizite steigen weiter - und steigende Zinskosten drohen Anleger hart zu treffen.Die Aufhebung eines Großteils der Trump-Zölle durch den Obersten Gerichtshof hat die ohnehin angespannte Haushaltslage der USA deutlich verschärft und neue Unsicherheit an den Finanzmärkten ausgelöst. Ökonomen hatten bereits vor dem Urteil gewarnt, dass das Bundesdefizit im laufenden Jahr auf über 1,85 Billionen US-Dollar steigen dürfte. Neue Berechnungen zeigen nun, dass die Entscheidung die US-Staatsverschuldung bis 2036 um weitere 2,4 Billionen US-Dollar erhöhen könnte, falls bereits …Den vollständigen Artikel lesen
