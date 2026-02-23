Vom MVNO zum MNO dank der cloudnativen OSS/BSS-Plattform von Mavenir

KUALA LUMPUR, Malaysia, und RICHARDSON, Texas, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tune Talk, eine der bekanntesten Mobilfunkmarken Malaysias, hat die Entwicklung zu einem vollständig unabhängigen, cloudnativen Mobilfunknetzbetreiber (MNO) abgeschlossen. Dieser Schritt wurde durch eine strategische Partnerschaft mit Mavenir realisiert, dem Anbieter von Netzwerksoftware für KI-gestützte Mobilfunkinfrastruktur. Tune Talk ist damit in der Lage, seine eigenen Netzwerksysteme durchgängig zu betreiben, und kann mit Blick auf seine nächste Wachstumsphase schneller, agiler und innovativer agieren.

Diese Entwicklung wurde durch den Einsatz der cloudnativen OSS- und BSS-Lösungen von Mavenir ermöglicht. Sie geben Tune Talk die volle Kontrolle über seinen Netzwerkbetrieb und seine digitalen Serviceplattformen und bilden eine softwaregesteuerte Grundlage für künftiges Wachstum.

Dank der Modernisierung seiner OSS- und BSS-Ebenen mit den cloudnativen Plattformen von Mavenir betreibt Tune Talk ab sofort ein unabhängiges, softwaredefiniertes Netzwerk.-- Dieses Upgrade ermöglicht eine schnellere Bereitstellung von Diensten, stärker personalisierte, KI-gesteuerte Kundenerlebnisse und eine verbesserte Netzwerkzuverlässigkeit.

Mit der neuen Architektur konnte bereits die Einführung digitaler Dienste beschleunigt werden, darunter die Integration von MyDigital ID, der ID-Diebstahlschutz von Mastercard, eine kostenlose Unfallversicherung, foodpanda-Vorteile sowie In-App-Streaming-Inhalte wie Drama- und Spiele-Abonnements.

Die neue cloudnative Betriebsumgebung von Tune Talk zeichnet sich durch Zero-Touch-Prozesse und selbstkorrigierende Automatisierung aus, was die Netzwerkstabilität erhöht und gleichzeitig die Betriebskosten senkt.

Phase zwei wird die KI-gesteuerte Transformation von Tune Talk durch die Einführung erweiterter Orchestrierungsfunktionen und BSS-Lösungen der nächsten Generation vertiefen. Diese Funktionen werden die Netzwerkleistung weiter steigern, die Servicebereitstellung beschleunigen und neue Einnahmequellen durch kontextbezogene, personalisierte Angebote erschließen.

"Der Schritt zum vollständig cloudnativen MNO markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Tune Talk und unterstreicht unsere Ambition, ein intelligenteres und agileres Mobilfunknetz für Malaysia und darüber hinaus aufzubauen", sagte Gurtaj Singh Padda, CEO von Tune Talk. "Dank dieser Grundvoraussetzungen können wir schneller agieren, personalisierte Dienste in großem Umfang anbieten und durch KI-gesteuerte Technologien neuen Mehrwert für unseren wachsenden Kundenstamm schaffen."

"Wir sind stolz darauf, diese erste Phase unserer Partnerschaft mit Tune Talk erfolgreich umgesetzt zu haben und deren Entwicklung zu einem vollständig cloudnativen MNO voranzutreiben", erklärt Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. "Das Team von Tune Talk setzt auf ständige Innovation und geht immer wieder über Grenzen hinaus, um seinen Kunden das Beste zu bieten - unser vollständig cloudnativer Ansatz ist dabei der entscheidende Hebel für die Schnelligkeit, Flexibilität und Effizienz, die den Erfolg des Unternehmens ausmachen."

Tune Talk wird mit dieser Bereitstellung zu einem Referenzmodell für cloudnative Mobilfunkbetreiber, nicht nur in Malaysia, sondern auch in der ASEAN-Region, und zeigt, wie moderne OSS/BSS-Lösungen die Unabhängigkeit, Agilität und langfristige digitale Transformation der Betreiber beschleunigen können.

Nehmen Sie an der Diskussion auf dem Mobile World Congress in Barcelona teil MWC26:

Mavenir veranstaltet in Zusammenarbeit mit Mobile World Live eine Podiumsdiskussion auf dem MWC26 mit dem Titel "Built for More, Bound by Less: The rise of a new breed of MNO embracing AI, Cloud & 5G" am Stand von Mavenir in Halle 2, 2H60 - Montag, 2. März von 13:15 bis 13:45 Uhr. Die Veranstaltung mit Gurtaj Singh Padda, CEO von Tune Talk, sowie einem Sprecher von TextNow und Sandeep Singh von Mavenir wird aufzeigen, wie Mobilfunknetze florieren, wenn sie cloudnative Architekturen, KI-gesteuerte Erkenntnisse und flexible Monetarisierung kombinieren. Die Sitzung präsentiert zudem konkrete Ansätze, um den Fokus weg vom reinen Preiskampf hin zu einer Profilierung durch einzigartige Nutzererlebnisse zu lenken.

Um persönlich oder per Livestream teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:

Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von cloudnativen, KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die fundierte Expertise des Unternehmens im Telekommunikationsbereich ist durch Implementierungen bei über 300 Betreibern in mehr als 120 Ländern belegt, die gemeinsam mehr als 50?% der weltweiten Abonnenten bedienen. Mavenir bündelt seine umfassende Erfahrung in der Telekommunikationsbranche mit Cloud- und IT-Know-how sowie Data-Science-Kompetenzen, die für die Lösung konkreter Kundenprobleme unerlässlich sind. Mit ihrem KI-basierten Ansatz ebnen diese bewährten Softwarelösungen den Boden für eine KI-native Zukunft und ermöglichen die Transformation der Betreiber zu Technologieunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Über Tune Talk

Tune Talk ist der am schnellsten wachsende, vollständig cloudnative Mobilfunknetzbetreiber in Asien. Seit unserer Gründung im Jahr 2009 setzen wir auf günstige Tarife und attraktive Anreize. Als Telekommunikationsunternehmen und Wegbereiter für den digitalen Lifestyle bieten wir Pakete mit unbegrenzten Anrufen, SMS und Highspeed-Internet an, die auf die Nachfrage nach einfachen, wertorientierten Produkten mit leichter Zugänglichkeit und großer Verbreitung zugeschnitten sind. Durch konsequente Innovation und digitale Disruption schaffen wir moderne Telekommunikationslösungen für eine Welt im Wandel. Damit reagieren wir flexibel auf die dynamischen Ansprüche unserer Kunden und behaupten unsere Vorreiterrolle in der Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tunetalk.com.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Markenvertreter

• Ahmad Zhafir Zulkifili

Mobil: +60 17-252 0315

E-Mail: zhafir.zulkifili@tunetalk.com

Team Continuum PR

• Michelle Bridget

Mobil: +60 12-697 7356

E-Mail: michelle.bridget@continuumpr.com

• Kashantha Ravindran

Mobil: +60 16-976 2767

E-Mail: kashantha@continuumpr.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6112464-73e8-471f-a807-aae31298e49a