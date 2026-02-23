Express-Zugang, Partygeschenke und privater Raum mit Dekorationen und Ghirardelli-Eisbechern

Eltern, die nach der besten Idee für eine Geburtstagsfeier für ihre Kinder gesucht haben, können sich nun freuen. Heute gab das Empire State Building (ESB) im Rahmen der einjährigen Feierlichkeiten zum 95. Jahrestag die Einführung seines ersten ESB-Geburtstagspakets für Kinder in der Aussichtsplattform des internationalen Wahrzeichens bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260223592063/de/

The Empire State Building Presents First-Ever Children's Birthday Party Package for Celebrations at the Iconic Observatory Experience

"Von Lego-Spielzeit bis hin zu Percy-Jackson-Lesern Kinder lieben das Empire State Building, und jetzt können Eltern ihren Kindern und deren Freunden ein unvergleichliches Erlebnis bieten", sagte Anthony E. Malkin, Vorsitzender und CEO von Empire State Realty Trust. "Dieses Geburtstagspaket ist unübertroffen und umfasst eine Führung durch unsere weltberühmte Aussichtsplattform, einen privaten Partyraum mit einem Ghirardelli-Eiscreme-Koch, Empire-State-Building-Partygeschenke und vieles mehr."

Das ESB-Geburtstagsparty-Paket umfasst eine Führung durch die Galerien der Aussichtsplattform und die besten Aussichten auf New York City auf der 86. Etage, einen privaten Partyraum mit einem Eiskonditor des Ghirardelli Chocolate Ice Cream Shop, handwerklich hergestellte Snacks und Getränke, professionelles Schminken und Ballonmodellieren sowie ESB-Themen-Einladungen und Partygeschenke. Für das ultimative Erlebnis können die Feiernden einen Besuch der Premium-Aussichtsplattform im 102. Stock hinzufügen und sogar einen Besuch von Emma Pire, dem beliebten Maskottchen des Empire State Buildings, buchen. Das Paket umfasst eine Party für 12 Kinder und drei Erwachsene und kann auf bis zu 25 Gäste erweitert werden. ESB-Geburtstagspakete müssen mindestens 28 Tage im Voraus unter esbnyc.com gebucht werden und sind für Feiern an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 15 Uhr verfügbar.

Die weltberühmte Aussichtsplattform des Empire State Buildings wurde kürzlich für 165 Millionen Dollar renoviert und verfügt nun über ein interaktives Museum mit neun Galerien, brandneue Uniformen für die Mitarbeiter und eine neu gestaltete Aussichtsplattform im 102.Stock.

Hochauflösende Bilder der Aussichtsplattform des Empire State Building und seines neuen Geburtstagspakets können hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen über das Empire State Building und das ESB-Geburtstagspaket finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz der Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), ragt von der Basis bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan empor. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102.Stock mit raumhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten Observatorium im 86.Stock, dem einzigen 360-Grad-Freiluftobservatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern einen Überblick über ihre gesamte New York City-Erfahrung und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seiner aktuellen Bedeutung in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience begrüßt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde zum vierten Mal in Folge in den Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2025 als die Nummer 1 der Top-Attraktionen in New York City ausgezeichnet: "America's Favorite Building" vom American Institute of Architects, das beliebteste Reiseziel der Welt von Uber und die Nummer 1 der Attraktionen in New York City in der Ultimate Travel List von Lonely Planet.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260223592063/de/

Contacts:

MEDIEN:

Empire State Realty Trust

Jamie Heitner

212-400-3339

jheitner@esrtreit.com