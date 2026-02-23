© Foto: picture alliance / PhotoshotFür Millionen US-Bürger bleibt der Alltag ein permanenter Überlebenskampf. Explodierende Kosten für Wohnen, Essen und Energie fressen den American Dream von innen auf. Das neue Normal: Weniger Leben für mehr Geld Offiziell ist der große Inflationsschock im Rückspiegel verschwunden. Doch wer in diesen Tagen einen US-Supermarkt betritt, erlebt ein böses Erwachen. Lebensmittel kosten heute im Schnitt 30 Prozent mehr als vor der Pandemie. Wobei die Preise für einige Güter, wie Rindfleisch, Kaffee und Eier noch deutlich stärker gestiegen sind. Ein "neues Normal", das viele Amerikaner zutiefst ablehnen. Die Preise für das, was man zum Überleben braucht, steigen oft schneller als der statistische …Den vollständigen Artikel lesen
