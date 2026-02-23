Die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters PayPal hat zum Wochenstart deutlich zugelegt und damit neue Dynamik an den Finanzmärkten ausgelöst. Hintergrund des Kursanstiegs sind Berichte über wachsendes Übernahmeinteresse an dem Konzern, die nach einer längeren Phase schwacher Börsenentwicklung für neue Spekulationen sorgen. Anleger reagierten unmittelbar auf die Nachrichtenlage und trieben den Kurs spürbar nach oben, da mögliche strategische Optionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de