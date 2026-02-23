© Foto: Artur Widak - NurPhotoDer amerikanische Traum auf vier Rädern ist für Millionen zum Albtraum geworden. Die Neuwagenpreise haben die Marke von 50.000 US-Dollar durchbrochen, aber der Regierung fällt nur politisches Theater als Antwort ein.In den USA ist das Auto jahrzehntelang kein Luxus gewesen, sondern eine Existenzgrundlage. Zu weit sind die Wege zur Arbeitsstelle und öffentlicher Nahverkehr existiert so gut wie nirgendwo. Doch wer heute in den Staaten einen Neuwagen sucht, braucht Nerven aus Stahl und ein Konto wie ein Konzernchef. Der durchschnittliche Preis für ein neues Fahrzeug ist Ende 2025 auf über 50.000 US-Dollar geklettert, wie aus dem Kelley Blue Book hervorgeht - ein satter Sprung von 30 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
