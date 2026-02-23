Sirion, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierter Software für das Vertragslebenszyklusmanagement (Contract Lifecycle Management, CLM), gab heute den Abschluss einer Mehrheitsbeteiligung durch Haveli Investments, LP ("Haveli" oder "Haveli Investments"), eine auf Technologie spezialisierte Investmentgesellschaft mit Sitz in Austin, bekannt. Die Transaktion wurde bereits im Januar angekündigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260223980361/de/

Die Investition markiert eine neue Phase im Wachstum von Sirion, in der Unternehmen KI einsetzen, um Abläufe bei der Auftragsvergabe zu modernisieren. Durch die Partnerschaft mit Haveli will Sirion die Produktinnovation beschleunigen, seine globale Marktpräsenz ausbauen und Unternehmen dabei unterstützen, von statischen Vertragsarchiven zu intelligenten, workflowgesteuerten Vertragsabschlüssen überzugehen.

"Verträge werden zu ausführbarem Wissen und sind keine statischen Dokumente mehr", sagte Ajay Agrawal, Gründer und CEO von Sirion. "Sirion entwickelt eine KI, die direkt in die Auftragsprozesse von Unternehmen integriert ist und Teams dabei unterstützt, Verträge schneller und mit größerer Sicherheit zu entwerfen, zu verhandeln und zu verwalten. Durch die Partnerschaft mit Haveli beschleunigen wir unsere Mission, die Auftragsvergabe intelligent, kontinuierlich und tief in die Betriebsabläufe von Unternehmen zu integrieren."

"KI im Vertragswesen erfordert mehr als nur leistungsstarke Modelle sie erfordert vertrauenswürdige Vertragsdaten und tief verankerte Workflows im Unternehmen" sagte Sumit Pande, Senior Managing Director bei Haveli Investments. "Sirion ist KI-orientiert und für Unternehmen geeignet und erweitert die Intelligenz über die Signatur hinaus auf das Pflichtenmanagement und sonstige wichtige Workflows nach der Signatur. Wir glauben, dass es einzigartig positioniert ist, um die Zukunft von KI-nativem CLM zu definieren."

William Blair fungierte als exklusiver Finanzberater von Sirion. Moelis Company LLC fungierte als exklusiver Finanzberater und Latham Watkins LLP als Rechtsberater von Haveli Investments.

Über Sirion

Sirion ist eine führende KI-native Plattform für das Vertragslebenszyklusmanagement, die Unternehmen dabei unterstützt, Verträge mit mehr Intelligenz und Kontrolle zu speichern, zu erstellen und zu verwalten. Durch die Kombination einer dialogorientierten Benutzeroberfläche mit spezialisierten KI-Agenten ermöglicht Sirion Unternehmen, Vertragsrisiken zu managen, die Compliance zu verbessern und tiefere Einblicke in Millionen von Verträgen zu gewinnen. Sirion unterstützt mehr als sieben Millionen Verträge in über 100 Sprachen für viele der weltweit größten Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sirion.ai.

Über Haveli Investments

Haveli Investments ist eine in Austin ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, in die hochwertigsten Unternehmen des Technologiesektors zu investieren, und zwar durch Kontroll-, Minderheits- oder strukturierte Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestitionen mit Schwerpunkt auf Software, Daten, Gaming und angrenzenden Branchen. Das Unternehmen strebt Partnerschaften mit innovativen Unternehmen, Unternehmern und Managementteams während des gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens an. Das erfahrene Team von Investoren und verschiedenen Branchenexperten von Haveli bietet operative und strategische Unterstützung, damit sich die Portfoliounternehmen auf die Förderung von Innovation und die Steigerung von Wachstum, Größe und operativen Margen konzentrieren können. Die Investitionen von Haveli basieren auf einem unerschütterlichen Fokus auf eine Kultur der Inklusivität und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.haveliinvestments.com, oder folgen Sie Haveli auf LinkedIn, @Haveli Investments.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260223980361/de/

Contacts:

Für Sirion:

Bodhi Thakur

Head of Brand and Comms

bodhi.thakur@sirionlabs.com

Für Haveli Investments:

Investoren:

Caroline Bal Doherty

SVP of Capital Partnerships

cdoherty@havelii.com

Medien:

Hugh Burns Pamela Greene

Reevemark

(212) 433-4600

HaveliTeam@Reevemark.com