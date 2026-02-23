© Foto: OpenAINach dem Importstopp von russischem Gas ab November 2027: Die USA setzen auf Griechenlands LNG-Korridor nach Osteuropa. Dieser ist fast bis 2040 von Energiekonzernen ausgebucht - warum ist das so?Zahlreiche Länder aus Mittel- und Osteuropa sind stark von russischen Erdgas- und Pipelinegaslieferungen abhängig. Ein Beschluss zum Importstopp ab November 2027 trifft diese Länder besonders hart, wie das Handelsblatt berichtet. Nun will die USA diese entstandene Lücke schließen. Hierbei sollen LNG-Terminals und Gasleitungen in Griechenland zukünftig eine Schlüsselrolle spielen. US-Energieminister Chris Wright hat den griechischen Amtskollegen Stavros Papastavrou und Regierungsvertreter aus …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE