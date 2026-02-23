Jüngste Updates erweitern den Schutz vor Bedrohungen durch hochentwickelte Computerprogramme im gesamten Internet ohne zusätzliche Kosten

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, hat die weltweit erste vollständige Secure Access Service Edge (SASE) zur Unterstützung moderner Post-Quantum-Verschlüsselungsstandards (PQ) bereitgestellt und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Durch die Integration einer erweiterten Post-Quantum-Verschlüsselung in alle wichtigen Netzwerkkonfigurationen bietet die Cloudflare One SASE-Plattform nun die sicherste Verbindung zwischen Unternehmensumgebungen und ihrem globalen Netzwerk, das zu den weltweit größten zählt. Jedes Unternehmen kann so seine sensibelsten Daten vor Cyberbedrohungen der nächsten Generation schützen und einen nahtlosen Übergang zu neuen kryptografischen Standards gewährleisten.

Da die allgemeine Verfügbarkeit von Quantencomputern immer näher rückt, müssen wir uns die Frage stellen, ob die Verschlüsselungstechnologien, die unsere sensibelsten Gesundheitsdaten, Bankdaten, persönlichen Daten und vieles mehr schützen, schon bald obsolet sein könnten. Um das zu verhindern, hat das National Institute of Standards and Technology (NIST) eine deutliche Warnung herausgegeben: Kryptografische Algorithmen müssen bis 2030 aktualisiert werden, andernfalls besteht die Gefahr, zum Opfer leistungsstarker Quantencomputer zu werden, die in der Lage sind, herkömmliche Verschlüsselungstechniken zu knacken. Auch wenn diese Frist noch in weiter Ferne zu liegen scheint, ist die Modernisierung der globalen Infrastruktur ein Projekt von gigantischen Dimensionen. Bedrohungsakteure nutzen diese Verzögerung schon heute durch Angriffe nach dem Prinzip "Jetzt sammeln, später entschlüsseln" aus: Sie sammeln verschlüsselte Staatsgeheimnisse, Finanzunterlagen und Gesundheitsdaten, die sie in Zukunft entschlüsseln können, sobald Quantencomputer ausgereift sind. Da sich die Schere zwischen herkömmlicher Verschlüsselung und der Leistungsfähigkeit von Quantencomputern weiter schließt, müssen Unternehmen umgehend Schutzmaßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass ihre wertvollsten Vermögenswerte gefährdet werden.

Im Jahr 2025 brachte Cloudflare als branchenweit erstes Unternehmen eine cloudnative, quantensichere Secure Web Gateway-(SWG-) und Zero-Trust-Lösung auf den Markt. Damit wurde ein wichtiger Schritt zur Sicherung des Unternehmensnetzwerkverkehrs unternommen, der zwischen Endgeräten und öffentlichen sowie privaten Netzwerken übertragen wird. Mit der heutigen Ankündigung wird die SASE-Gleichung vervollständigt. PQ unterstützt nun auch Anwendungsfälle für Wide Area Networking (WAN) mit Cloudflare IPsec und der Cloudflare One Appliance. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass alle Komponenten des Cloudflare One-Ökosystems insbesondere Zero Trust-Zugriff und WAN-as-a-Service ab sofort durch die neuesten Verschlüsselungsstandards geschützt sind. Indem wir unsere Erfahrung mit Post-Quantum-TLS-Protokollen auf IPsec anwenden, entwickeln wir Cloudflare One zu einer SASE-Lösung, die bestehende Setups schneller und stabiler betreibt und den Netzwerkverkehr mit Post-Quantum-Verschlüsselung zukunftssicher macht.

"Der Schutz des Internets vor zukünftigen Bedrohungen sollte weder eine komplexe Belastung noch ein Grund für eine Fragmentierung des Webs sein. Seit 2017 haben wir intensiv daran gearbeitet, Post-Quantum-Standards direkt in die Struktur unseres Netzwerks zu implementieren", so Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Durch die Ausweitung dieses Schutzes auf unsere gesamte SASE-Plattform wird die Post-Quantum-Sicherheit zum Standard ohne Hardware-Upgrades, ohne komplexe Konfigurationen und ohne zusätzliche Kosten. Wir sorgen dafür, dass die sicheren Verbindungen, auf die unsere Kunden heute vertrauen, auch in Zukunft sicher bleiben."

Ab sofort bietet IPsec von Cloudflare:

Hochverfügbares Routing: Durch die Nutzung des umfangreichen globalen Netzwerks von Cloudflare wird der Cloudflare IPsec-Datenverkehr schnell und automatisch an das leistungsfähigste Rechenzentrum umgeleitet, falls andere Rechenzentren nicht verfügbar sind.

Durch die Nutzung des umfangreichen globalen Netzwerks von Cloudflare wird der Cloudflare IPsec-Datenverkehr schnell und automatisch an das leistungsfähigste Rechenzentrum umgeleitet, falls andere Rechenzentren nicht verfügbar sind. Schutz vor Angriffen "Jetzt sammeln, später entschlüsseln": Um Bedrohungen durch Akteure zu bekämpfen, die verschlüsselte Daten abfangen, um sie mithilfe zukünftiger Quantencomputer zu entschlüsseln, schützt Cloudflare nun Netzwerkströme mit Post-Quantum-Verschlüsselung und gewährleistet so, dass die Daten von heute auch vor den Bedrohungen von morgen geschützt bleiben.

Um Bedrohungen durch Akteure zu bekämpfen, die verschlüsselte Daten abfangen, um sie mithilfe zukünftiger Quantencomputer zu entschlüsseln, schützt Cloudflare nun Netzwerkströme mit Post-Quantum-Verschlüsselung und gewährleistet so, dass die Daten von heute auch vor den Bedrohungen von morgen geschützt bleiben. Branchenweite Interoperabilität: Holistische Sicherheit erfordert Zusammenarbeit. Die IPsec-Implementierung von Cloudflare erfüllt die neuesten Internetstandards und unterstützt die herstellerübergreifende Kooperation und Sicherheit in großem Maßstab.

Die quantensichere SASE-Plattform von Cloudflare ist ab sofort verfügbar. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die folgenden Ressourcen:

Blog: Cloudflare One is the first SASE offering modern post-quantum encryption

Cloudflare Post-Quantum Cryptography

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns: Blog X LinkedIn Facebook Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung und beinhalten erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen daran zu erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erkunden", "planen", "vermuten", "könnten", "beabsichtigen", "anstreben", "projizieren", "erwägen", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Fähigkeiten und die Effektivität der Cloudflare One SASE-Plattform und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, die Vorteile für die Kunden von Cloudflare durch die Nutzung der Cloudflare One SASE-Plattform und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, die technologische Entwicklung, zukünftige Geschäftstätigkeiten, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Kommentare des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen explizit genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter insbesondere Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts auf Form 10-Q, eingereicht am 30. Oktober 2025, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2026 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken und Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260223222782/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com