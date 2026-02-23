Die US-Börsen sind schwach in die neue Woche gestartet. Belastend wirkten erneut Sorgen über die Folgen von Künstlicher Intelligenz für Unternehmensgewinne sowie die Unsicherheit in der US-Zollpolitik. Händler berichteten von einer gesunkenen Risikoneigung. Der Dow Jones rutschte unter 49.000 Punkte auf den tiefsten Stand seit drei Wochen.Er beendete den Handel 1,66 Prozent tiefer bei 48.804,06 Zählern. Der S&P 500 gab um 1,04 Prozent auf 6.837,75 Punkte nach. Der Nasdaq 100 verlor 1,21 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
