Die UEG fordert die politischen Entscheidungsträger der EU auf, der Gesundheit des Verdauungstrakts im MFR 2028-2034 und im RP10 Priorität einzuräumen, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken



24.02.2026

WIEN, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- United European Gastroenterology (UEG), die mehr als 50.000 Fachleute aus dem Bereich der Verdauungsmedizin in ganz Europa und darüber hinaus vertritt, fordert die EU-Institutionen auf, Verdauungskrankheiten im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2028-2034 der EU ausdrücklich als Priorität anzuerkennen und über das FP10, das nächste Rahmenprogramm der EU für Forschung und Innovation, sowie über die EU-Finanzierungsinstrumente im Gesundheitsbereich entsprechende Investitionen sicherzustellen. Etwa 332 Millionen Europäer sind von Verdauungskrankheiten betroffen, die jedoch bei der EU-Finanzierung nicht ausreichend berücksichtigt werden, obwohl sie zu hohen Sterblichkeitsraten, Behinderungen, Ungleichheiten und wirtschaftlichen Verlusten führen. Mehrere Krebsarten des Verdauungstrakts - die häufigsten Krebstodesursachen - weisen vermeidbare Risikofaktoren auf, was die Notwendigkeit von EU-Investitionen in Prävention und Früherkennung unterstreicht. Nach dem UEG-Weißbuch 2 kosten Verdauungskrankheiten die EU-Volkswirtschaften rund 25 Milliarden Euro an stationärer Behandlung (˜0,12 % des BIP) und 89 Milliarden Euro an indirekten Produktivitätsverlusten. Selbst eine bescheidene Verringerung der vorzeitigen Sterblichkeit könnte jährliche Einsparungen in Milliardenhöhe bewirken, so dass Prävention, Innovation und Forschung strategische Investitionen in die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Europas darstellen. "Die Gesundheit der Verdauungsorgane ist eine wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Priorität und kein isoliertes medizinisches Problem", sagte Joost PH Drenth, Präsident der UEG. "Ihr Ausmaß und ihre explodierenden Kosten rechtfertigen es, dass ihr im nächsten langfristigen EU-Haushalt ausdrücklich Priorität eingeräumt wird. TDie geplanten Investitionen im Rahmen des 10. RP und des EU4Health-Programms für die Zeit nach 2027 sind von zentraler Bedeutung, um die Prävention voranzutreiben, die Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme zu stärken und die Forschung in reale Gesundheitsergebnisse umzusetzen". Die UEG begrüßt die Pläne, das 10. RP als eigenständiges Programm einzurichten, bedauert jedoch das Fehlen eines zweckgebundenen Gesundheitsfonds für Verdauungskrankheiten und fordert die politischen Entscheidungsträger der EU auf, dies zu tun: Verdauungskrankheiten zu einer Priorität des 10. RP machen, mit speziellen Aufforderungen zur Prävention, Krebserkrankungen des Verdauungstrakts, Leber- und immunvermittelte Krankheiten, Mikrobiom-Ernährung-Stoffwechsel-Forschung und Umsetzungswissenschaft. Einführung eines Flaggschiffs für Forschung und Innovation im Bereich der Verdauungsgesundheit (RP10), um die grenzüberschreitende Forschung zu koordinieren und die Umsetzung in die Praxis zu beschleunigen. Aufbau der EU-Infrastruktur für Daten zur Verdauungsgesundheit, die mit der EHDS-Verordnung in Einklang steht, einschließlich föderierter Register und Plattformen für den Nachweis von Fakten aus der Praxis. Schutz der Forschung im öffentlichen Interesse und der akademischen klinischen Versuche, um eine nachhaltige Zusammenarbeit zu ermöglichen. Investitionen in die Prävention und den Abbau von Ungleichheiten, Einbettung der Verdauungsgesundheit in die EU-Strategien für Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. "Die Entscheidungen im Jahr 2026 werden Europas Gesundheits- und Forschungslandschaft für das nächste Jahrzehnt prägen," sagte Alexander Hann, Vorsitzender der UEG-Gruppe für öffentliche Angelegenheiten. "Die Einbindung der Verdauungsgesundheit in das RP10 und den MFR 2028-2034 ist eine kosteneffiziente Investition, die die Ergebnisse für die Patienten verbessert und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der EU stärkt." View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-ueg-fordert-die-politischen-entscheidungstrager-der-eu-auf-der-gesundheit-des-verdauungstrakts-im-mfr-2028-2034-und-im-rp10-prioritat-einzuraumen-um-die-wettbewerbsfahigkeit-europas-zu-starken-302693769.html



