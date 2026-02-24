EQS-Ad-hoc: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung
wienerberger unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb der Italcer Group
Mit einem Jahresumsatz von ca. 350 Mio. € im Geschäftsjahr 2025 wird erwartet, dass Italcer mittelfristig mehr als 100 Mio. € zum Konzern-EBITDA von wienerberger beitragen wird.
Die Italcer Group ist ein führender Multi-Brand-Spezialist im High-End-Designoberflächenbereich, der hochwertige keramische Produkte für den Innenbereich herstellt und nahezu 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Mit der Übernahme der Italcer Group will wienerberger seine Position im wachsenden Renovierungssegment stärken und damit sein Angebot entlang der Wertschöpfungskette für Baustoffe erweitern.
In einem ersten Schritt wird wienerberger 50 % plus eine Aktie von den Verkäufern erwerben und kann in der ersten Jahreshälfte 2027 eine Kaufoption für den Erwerb der verbleibenden Anteile ausüben. Die Übernahme wird durch vorhandene Barmittel und Bankkredite finanziert.
Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Quartal 2026 geplant und steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie der Erfüllung weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen.
Ende der Insiderinformation
24.02.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 60 192-0
|Fax:
|+43 1 60 192-10159
|E-Mail:
|investor@wienerberger.com
|Internet:
|www.wienerberger.com
|ISIN:
|AT0000831706
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2280362
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2280362 24.02.2026 CET/CEST