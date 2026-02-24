Gold steht heute an einem faszinierenden Wendepunkt der Finanzgeschichte. Es ist längst nicht mehr nur ein glänzendes Metall, es ist ein stiller Seismograph der globalen Unsicherheit.

Gold bleibt ein zentraler Gradmesser für Unsicherheit im globalen Finanzsystem. Wenn geopolitische Spannungen zunehmen, Verschuldung steigt oder Vertrauen in Währungen sinkt, gewinnt das Edelmetall regelmäßig an Bedeutung. Ein wesentlicher Treiber bleibt dabei die strukturelle Nachfrage von Zentralbanken.

Hinzu kommt ein längerfristiger Trend: Zahlreiche Staaten bemühen sich um eine breitere Reservebasis, während das Angebot nur langsam wächst, da die Entwicklung neuer Minen in der Regel viele Jahre dauert. Diese Kombination aus struktureller Nachfrage und begrenztem Angebotswachstum sorgt für ein grundsätzlich unterstützendes Umfeld für den Goldsektor.

Vor diesem Hintergrund rücken fortgeschrittene Entwickler mit klarem Projektfokus, belastbaren Wirtschaftlichkeitsstudien und gesicherter Finanzierung verstärkt in den Fokus. Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G) zählt in diesem Kontext zu den Unternehmen, die von einem robusten Goldmarktumfeld überproportional profitieren könnten.

Osisko Development - vom historischen Goldrevier zum modernen Projektentwickler!

Osisko Development (WKN: A3DK8G) ist ein kanadisches Goldentwicklungsunternehmen mit Fokus auf fortgeschrittene Projekte in Nordamerika. Das Unternehmen setzt nicht ausschließlich auf frühe Exploration, sondern auf Projekte mit bestehender Infrastruktur und klarer Entwicklungsperspektive.

Im Mittelpunkt steht das Cariboo-Goldprojekt in British Columbia (Kanada), eine historisch bedeutende Goldregion. Osisko verfolgt dort die Modernisierung und Weiterentwicklung eines großflächigen Projektgebiets mit substanziellem Potenzial. Cariboo ist ein Kernbaustein der Unternehmensstrategie.

Die im Markt beachtete Machbarkeitsstudie für Cariboo weist einen robusten Untertagebetrieb aus. Vorgesehen ist ein skalierbarer Betrieb mit einer geplanten Minenlaufzeit von rund zehn Jahren und einer Produktion von etwa 1,89 Mio. Unzen Gold. Der Nachsteuer-NPV (5%) liegt bei 943 Mio. CAD, die IRR bei 22,1%, und dass bei einem absolut konservativ angenommenen Goldpreis von nur 2.400 USD/oz Gold. In einem höheren Goldpreisszenario von 3.300 USD/oz steigt der Nachsteuer-NPV (5%) auf über 2 Mrd. CAD, bei einer IRR von 38,0%.

Zusätzlich entwickelt Osisko in den USA das Tintic-Projekt in Utah weiter, ein ebenfalls historisches Bergbaugebiet, in dem Exploration und die Nutzung vorhandener Infrastrukturkombiniert werden. Das kann Entwicklungszeiten und Kapitalkosten reduzieren.

Quelle: Osisko Development Corp.

Insgesamt verfolgt das Unternehmen somit eine klare Wachstumsstrategie: der Übergang vom Entwickler hin zu einem Produzenten, gestützt auf Projektfortschritt, Finanzierung, operative Umsetzung und eine disziplinierte Kommunikation mit dem Kapitalmarkt.

Lowhee-Infill-Programm: hochgradige Treffer stärken den Cariboo-Case!

Osisko Development (WKN: A3DK8G) veröffentlichte im Februar 2026 ein Update zum Lowhee-Infill-Bohrprogramm auf dem Cariboo-Goldprojekt. Die gemeldeten Ergebnisse unterstreichen die Qualität der Mineralisierung in einem für die weitere Projektentwicklung wichtigen Bereich.

Besonders auffällig sind hochgradige Abschnitte, darunter: 596,40 g/t Gold über 2,0 m einschließlich 2.293,56 g/t Gold über 0,5 m

Darüber hinaus wurden weitere hochgradige Abschnitte mit Gehalten von 21 g/t Gold über mehrere Meter gemeldet. Solche Ergebnisse sind für die Verdichtung des geologischen Modells und die weitere Planung von Bedeutung.

Im Programm über insgesamt rund 13.000 m lagen zum Zeitpunkt des Updates bereits vollständige Ergebnisse für etwa 11.025 m vor (rund 80% des Programms). Insgesamt waren bereits rund 12,1 km gebohrt, für einen Teil der restlichen Bohrungen standen Analysen und QA/QC-Prüfungen noch aus.

Quelle: Osisko Development Corp. / Bohrprogramm-Update

Für Investoren ist das relevant, weil starke Infill-Ergebnisse die Grundlage für Ressourcensicherheit, Minenplanung und spätere wirtschaftliche Entscheidungen verbessern können. Gleichzeitig signalisiert der zügige Fortschritt im Bohrprogramm operative Umsetzungskraft.

Kapitalmaßnahme über rund 143,8 Mio. USD stärkt die Entwicklungsbasis!

Bereits Anfang Februar 2026 schloss Osisko Development (WKN: A3DK8G) eine erfolgreiche Bought-Deal-Finanzierungsrunde ab und erzielte einen Bruttoerlös von rund 143,8 Mio. USD. Im Rahmen dieses Angebots wurden 40.607.650 Stammaktien zu einem Preis von 3,54 USD je Aktie platziert, einschließlich der vollständigen Ausübung der Überzuteilungsoption durch das Underwriter-Konsortium.

Ein weiterer positiver Punkt aus Marktsicht: Double Zero Capital LP übte Bezugsrechte aus und erwarb 8.080.000 Aktien. Das entspricht einem zusätzlichen Investment von rund 28,6 Mio. USDund unterstreicht das Vertrauen eines strategischen Investors. Die Mittelverwendung wurde breit und projektbezogen kommuniziert. Dazu zählen insbesondere die weitere Entwicklung des Cariboo-Projekts, projektbezogene Finanzierungskosten, Exploration sowie allgemeine Unternehmenszwecke und Working Capital. Für Anleger verbessert dies die finanzielle Flexibilität und reduziert kurzfristigen Finanzierungsdruck in einer entscheidenden Entwicklungsphase.

Fazit: Operativer Fortschritt trifft auf starke Kapitalbasis

Osisko Development (WKN: A3DK8G) zeigt derzeit mehrere Merkmale, auf die der Markt bei Goldentwicklern besonders achtet: ein klar deffiniertes, fortgeschrittenes Kernprojekt, belastbare Wirtschaftlichkeitskennzahlen, hochgradige Bohrergebnisse aus einem wichtigen Infill-Programm und eine signifikant gestärkte Kapitalbasis.

Das Cariboo-Goldprojekt bleibt der zentrale Werttreiber. Die jüngsten Lowhee-Ergebnisse stützen die Projektqualität, während die Kapitalmaßnahme die Handlungsfähigkeit für die nächsten Entwicklungsschritte verbessert. In einem konstruktiven Goldmarktumfeld bleibt Osisko Development (WKN: A3DK8G) damit ein Unternehmen, das Anleger und Branchenbeobachter weiter genau verfolgen dürften.

