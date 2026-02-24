Einige Qualitätsaktien sind laut Ben Ritchie, Leiter des Bereichs Aktien entwickelter Märkte bei Aberdeen, extrem unter Druck geraten - und das völlig zu Unrecht. Hier könnte sich eine Kaufchance für Anleger ergeben. Im aktuellen Abverkauf aufgrund der Sorge rund um die KI-Konkurrenz sind ganze Scharen von Aktien an der Börse unter Druck geraten. Eine Kaufchance für diejenigen, die genauer hinschauen, sagt Ben Ritchie, Leiter des Bereichs Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
