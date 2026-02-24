© Foto: Richard Drew - APAngst vor KI-Disruption und die Unsicherheit um US-Zölle dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger. Besonders Technologie- und Finanzwerte wurden hart getroffen. IBM verzeichnete den stärksten Kursrückgang seit 2000.Die nächste Welle KI-Verdrängungsanst ist an der Wall Street angekommen. Für die großen US-Indizes ging es zum Wochenstart am Montag deutlich bergab. Die Sorge, dass künstliche Intelligenz ganze Geschäftsmodelle und Branchen gefährdet, gepaart mit anhaltenden Unsicherheiten bezüglich der US-Zollpolitik, sorgten dafür, dass Anleger die Reißleine zogen. Der S&P 500 verlor 1 Prozent, der Dow Jones sogar 1,66 Prozent. Besonders Tech-, Liefer- und Zahlungsdienstleister gerieten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE