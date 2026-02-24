DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.21 Uhr um 57,0 Punkte auf 25.078,0. In den Handel gegangen war er mit 25.029,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.094,0 und das Tagestief bei 25.029,0 Punkten.
Umgesetzt wurden bisher 210 Kontrakte.
