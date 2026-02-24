Der Bitcoin ist am Dienstag weiter unter Druck geraten und fiel um mehr als fünf Prozent auf unter 63.000 Dollar. In der Spitze rutschte die Kryptowährung bis auf 62.701 Dollar ab. Hintergrund sind nicht zuletzt zunehmende Handelskonflikte und wachsende geopolitische Spannungen, die Anleger aus risikoreichen Anlagen treiben.Marktbeobachter sprechen weniger von einem spezifischen Krypto-Schock als von einer klassischen Neubewertung des Risikos. Vieles deute auf eine taktische Reduzierung von Positionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
