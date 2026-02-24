EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2025 mit starkem Gewinnsprung - wienerberger baut Marktposition im Renovierungsgeschäft durch die Übernahme von Italcer weiter aus



24.02.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Geschäftsjahr 2025 mit starkem Gewinnsprung wienerberger baut Marktposition im Renovierungsgeschäft durch die Übernahme von Italcer weiter aus Geschäftsjahr 2025: Der Gewinn nach Steuern wurde auf 168 Mio. € verdoppelt, der Gewinn per Aktie stieg auf 1,52 € und der Free Cashflow erreichte mit 474 Mio. € den zweithöchsten Wert in der Unternehmensgeschichte

Der Gewinn nach Steuern wurde auf 168 Mio. € verdoppelt, der Gewinn per Aktie stieg auf 1,52 € und der Free Cashflow erreichte mit 474 Mio. € den zweithöchsten Wert in der Unternehmensgeschichte Ausblick 2026: Trotz weiterhin volatiler Marktbedingungen wird ein leichter Anstieg des operativen EBITDA erwartet (ohne Akquisitionseffekte)

Trotz weiterhin volatiler Marktbedingungen wird ein leichter Anstieg des operativen EBITDA erwartet (ohne Akquisitionseffekte) Nächster Wachstumsschritt: wienerberger hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Italcer-Gruppe - ein führender Hersteller hochwertiger keramischer Lösungen für Böden, Wände und Fassaden mit Produktionsstandorten in Italien und Spanien - unterzeichnet

wienerberger hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Italcer-Gruppe - ein führender Hersteller hochwertiger keramischer Lösungen für Böden, Wände und Fassaden mit Produktionsstandorten in Italien und Spanien - unterzeichnet Mit der Übernahme stärkt wienerberger seine Position im wachstumsstarken Renovierungssegment, schafft eine zusätzliche Wachstumsplattform und erwartet mittelfristig einen EBITDA-Beitrag von über 100 Mio. € auf Konzernebene Wien, 24. Februar 2026 - Im Geschäftsjahr 2025 hat wienerberger in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld erneut die Stärke seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Trotz eines deutlichen Rückgangs im Neubausektor in den meisten europäischen und nordamerikanischen Märkten steigerte der Konzern den Umsatz im Jahresvergleich auf 4,6 Mrd. € (2024: 4,5 Mrd. €) und erreichte mit einem operativen EBITDA von 754 Mio. € (2024: 760 Mio. €) sowie einer Marge von 16,5 % (2024: 16,8 %) die prognostizierten Ergebnisziele. Der Gewinn nach Steuern wurde verdoppelt und betrug 168 Mio. € (2024: 84 Mio. €). Der Free Cashflow erreichte den zweithöchsten Wert in der Unternehmensgeschichte mit 474 Mio. €, verglichen mit 417 Mio. € im Jahr davor. Der Gewinn pro Aktie stieg deutlich von 0,72 € im Jahr 2024 auf 1,52 € im Jahr 2025. Gestützt durch stabile Infrastruktur- und Renovierungsmärkte sowie eine konsequente Kostendisziplin konnte wienerberger seine Nettoverschuldung weiter reduzieren und verbesserte seine Verschuldungsquote zum Jahresende 2025 auf 2,2 (2024: 2,3). Ein starker Free Cashflow hatte in diesem herausfordernden Umfeld höchste Priorität und bildet eine verlässliche Grundlage für die weitere strategische Flexibilität. Weitere Informationen finden Sie im Kurzbericht 2025: Unsere aktuellen Ergebnisse - Immer auf dem neuesten Stand Ausblick 2026: Widerstandskraft und diszipliniertes Wachstum Für 2026 erwartet wienerberger weiterhin geopolitische Instabilität und anhaltende makroökonomische Volatilität. Eine strukturelle Erholung im Wohnungsneubau ist ebenso wenig absehbar wie eine breite Marktbelebung. Vor diesem Hintergrund prognostiziert der Konzern für das Geschäftsjahr 2026 ein leicht verbessertes operatives EBITDA von rund 760 Mio. € (2025: 754 Mio. €). Wobei das erste Halbjahr 2026 vor allem durch den extrem langen und kalten Winter in allen Märkten beeinflusst sein wird. wienerberger erwartet eine entsprechende Erholung der Märkte ab dem Sommer 2026. Unterstützt wird diese Entwicklung durch marktbedingte Effekte, Inflationsausgleiche sowie die konsequente Umsetzung des Programms "Fit for Growth", teilweise kompensiert durch wechselkurs- und energiebedingte Einmaleffekte. Strategisch wird sich wienerberger im Jahr 2026 auf drei klare Prioritäten konzentrieren: eine überdurchschnittliche Marktperformance, die Generierung von Free Cashflow sowie den Ausbau der Ertragsbasis. Dieser disziplinierte Ansatz unterstreicht das Bekenntnis des Konzerns zu organischem Wachstum, Wertschöpfung und nachhaltiger Profitabilität, trotz des herausfordernden Marktumfelds. Nächster Schritt in der Wachstumsstrategie: Stärkung des Renovierungsgeschäfts durch Übernahme von Italcer wienerberger hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der Italcer-Gruppe unterzeichnet, einem international tätigen Hersteller keramischer Lösungen mit Fertigungszentren in Italien und Spanien. Italcer: Überdurchschnittliche Marktperformance mit starkem Fokus auf Dekarbonisierung Italcer ist ein Multi-Brand-Spezialist mit Fokus auf das Premium- und Luxussegment und erzielt einen Jahresumsatz von rund 350 Mio. €. Die Transaktion ist vollständig wertsteigernd und wird durch eine starke EBITDA-Marge von Italcer von über 20 % unterstützt. Italcer setzt branchenführende Nachhaltigkeitsstandards um und war der erste europäische Hersteller von Wand- und Bodenfliesen, der einen zu 100 % elektrisch betriebenen Brennofen einsetzt. Dies steht im Einklang mit den Bemühungen von wienerberger zur Dekarbonisierung der Bauindustrie, wie die Inbetriebnahme des weltweit ersten elektrischen Brennofens für die Ziegelproduktion im oberösterreichischen Uttendorf im November 2024 zeigt. Stärkung des Renovierungsgeschäfts Die Transaktion erweitert das Portfolio von wienerberger um den attraktiven Markt für Premium-Fassadensysteme, stärkt im Einklang mit der Diversifizierungsstrategie die Position des Unternehmens im europäischen Renovierungssegment, bietet klare operative und nachhaltigkeitsbezogene Synergien und weist ein äußerst attraktives Finanzprofil auf. Für wienerberger ergänzt die Übernahme von Italcer das bestehende Geschäft ideal und eröffnet insbesondere im wachstumsstarken Renovierungsbereich einzigartige Expansionsmöglichkeiten. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie hat wienerberger seine Position in diesem Segment durch gezielte Akquisitionen kontinuierlich ausgebaut, etwa durch die Übernahme von Terreal im Dachsegment im Jahr 2024. Die Akquisition von Italcer stellt wienerbergers konsequenten nächsten Schritt in der Umsetzung dieser Strategie dar, da die hochwertigen keramischen Lösungen dem Unternehmen ermöglichen, seine Position entlang der Baustoff-Wertschöpfungskette weiter auszubauen. Strategisch ideale Ergänzung Mittel- bis langfristig wird diese Transaktion - und insbesondere das Portfolio im Bereich Fassadenanwendungen von Italcer - wienerberger in die Lage versetzen, der steigenden Nachfrage nach Lösungen für die gesamte Gebäudehülle nachzukommen. Als international agierender Multi-Brand-Spezialist erzielt Italcer rund 75 % seines Umsatzes weltweit und bietet ein vielfältiges Portfolio hochwertiger keramischer Lösungen - von sehr kleinen Fliesen bis hin zu großformatigen Platten - für Märkte weltweit. Das macht Italcer zu einer idealen Ergänzung der Strategie von wienerberger, den Wandel der Marktdynamik aktiv zu gestalten. Dieser Ansatz hat es beiden Unternehmen ermöglicht, trotz globaler makroökonomischer Herausforderungen starke Ergebnisse in ihren internationalen Aktivitäten zu erzielen. Heimo Scheuch, CEO wienerberger, dazu: "wienerberger verfolgt eine klare Wachstumsstrategie und wir bauen unsere Präsenz in attraktiven Segmenten konsequent aus. Die Übernahme von Italcer unterstützt diese Strategie, indem sie unser Angebot vor allem im Renovierungssegment erweitert und unsere Lösungskompetenz für die gesamte Gebäudehülle - insbesondere im Bereich Vormauerziegellösungen - weiter stärkt. Darüber hinaus werden die Innovationen von Italcer zur Dekarbonisierung des Keramiksektors einen aktiven Beitrag zu unseren Ambitionen leisten, den ökologischen Wandel in der Bauindustrie führend mitzugestalten und eine nachhaltige Zukunft für kommende Generationen zu ermöglichen." Graziano Verdi, CEO der Italcer-Gruppe: "Italcer hat seine Märkte dank unserer erfolgreichen Strategie, die auf innovative, technologisch führende Lösungen und branchenführenden Service setzt, kontinuierlich übertroffen. Durch die Diversifizierung unseres Portfolios bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards konnten wir in einer Vielzahl von Exportmärkten nachhaltig Nachfrage generieren und segmentübergreifend wachsen. Diese vorausschauende Ausrichtung hat uns in einem herausfordernden globalen wirtschaftlichen Umfeld Stabilität verliehen - eine von vielen Parallelen zu wienerberger. Zudem verbindet uns das Ziel, die nachhaltige Transformation der Bauzulieferindustrie aktiv voranzutreiben. Unsere Portfolios ergänzen einander ideal und ermöglichen die Entwicklung ganzheitlicher Baulösungen. Als hoch angesehenes und innovationsgetriebenes Unternehmen mit klaren Ambitionen und einer nachweislichen Erfolgsbilanz freuen wir uns darauf, unsere Aktivitäten auf der wienerberger Wachstumsplattform weiter auszubauen." Graziano Verdi, CEO der Italcer-Gruppe, bleibt im Unternehmen und führt die Geschäftstätigkeit weiter. Über Italcer Die Italcer-Gruppe ist ein führender Multi-Brand-Spezialist im High-End-Designoberflächenbereich, der hochwertige keramische Produkte für den Innen- und Außenbereich herstellt und nahezu 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Italcer ist insbesondere im Segment der kleinen und sehr kleinen Fliesen sowie im Bereich großformatiger Keramikplatten aktiv und konnte dort signifikante Wachstumsraten erzielen. Transaktionsdetails Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden sowie weiterer für Transaktionen dieser Art üblicher Bedingungen. In einem ersten Schritt wird wienerberger 50 % plus eine Aktie von Mindful Capital Partners, Miura Partners sowie deren Mitgesellschaftern erwerben und sich zudem eine Option auf den Erwerb der verbleibenden Anteile im ersten Halbjahr 2027 sichern. Die Finanzierung der Akquisition erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln sowie über Bankdarlehen. Bis zur endgültigen Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden wird Italcer sein Geschäft weiterhin vollständig eigenständig führen. Die Übernahme von Italcer soll signifikante Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette generieren - von Rohstoffen und Produktion über Technologie und Innovation bis hin zum Marktzugang.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

t +43 664 780 02757 | investor@wienerberger.com



24.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News