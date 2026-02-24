EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CEWE: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht



24.02.2026 / 07:00 CET/CEST

CEWE: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht Starkes Q4: CEWE-Fotoprodukte weiter zunehmend beliebte Weihnachtsgeschenke

Gruppen-Umsatz legt 2025 um +3,8% auf 864,5 Mio. Euro zu (2024: 832,8 Mio. Euro)

Gruppen-EBIT steigt im Jahr 2025 auf 88,2 Mio. Euro (2024: 86,1 Mio. Euro)

Alle Gruppen-Ziele für 2025 erreicht Oldenburg, 24. Februar 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat das Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen erneut mit einer Umsatz- und Ergebnissteigerung abgeschlossen: Der Gruppen-Umsatz legt danach mit +3,8% auf 864,5 Mio. Euro zu (2024: 832,8 Mio. Euro). Damit erreicht CEWE einen Wert am oberen Ende der eigenen Zielsetzung für 2025 von 835 bis zu 865 Mio. Euro Umsatz. Das operative Ergebnis (EBIT) der CEWE Group steigt auf 88,2 Mio. Euro (2024: 86,1 Mio. Euro) und liegt damit voll innerhalb des geplanten Zielkorridors von 84 bis 92 Mio. Euro. "Ich danke allen Mitarbeitenden der CEWE Gruppe: Mit einer erstklassiger Teamleistung haben wir 2025 erneut Millionen Menschen in Europa für unsere Fotoprodukte begeistert. Wir haben erneut mehr in den Markt investiert, unsere Markenpositionen ausgebaut und mit Produktneuheiten Premium-Impulse gesetzt. Unsere hervorragende Lieferfähigkeit in der Saisonspitze zu Weihnachten hat den starken Jahresendspurt getragen, den wir dank unserer hohen Produktionseffizienz im Dezember in Ergebniswachstum übersetzen konnten", erklärt Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Starkes Weihnachtsgeschäft sichert Jahreserfolg Die für CEWE traditionelle Saisonspitze im Weihnachtsgeschäft des vierten Quartals hat auch 2025 ganz maßgeblich zum Jahreserfolg beigetragen: Der Gruppen-Umsatz legte im vierten Quartal um +2,6% auf 360,8 Mio. Euro zu (Q4 2024: 351,7 Mio. Euro). Dabei gelang es dem CEWE-Team erneut, den immer später, kurz vor Weihnachten eintreffenden Kundenbestellungen voll gerecht zu werden. Weitere Effizienzsteigerungen in der Produktion, Vorteile aus Standorterweiterungen sowie aus neuen Druck- und Versandtechnologien kamen dabei erfolgreich zum Einsatz. Das Gruppen-EBIT im Q4 trägt mit starken 86,4 Mio. Euro erneut den Großteil des Jahresergebnisses (Q4 2024: 81,1 Mio. Euro). Fotoprodukte von CEWE auch 2025 zunehmend nachgefragt Gerade Fotoprodukte haben für viele Menschen - besonders als Weihnachtsgeschenk - einen sehr hohen emotionalen Wert. CEWE gelingt es weiterhin, durch kontinuierliche Innovation, starke Markenpositionen und umfangreiche Marketingaktivitäten das Fotofinishing-Geschäft erfolgreich auszubauen: Die Gesamtanzahl an Fotos über alle CEWE-Produkte stieg im Berichtsjahr um +4,1% auf 2,60 Mrd. Stück (2024: 2,50 Mrd. Fotos). Auch das CEWE FOTOBUCH hat seine marktführende Stellung als beliebtestes Fotobuch in Europa eindrucksvoll bewiesen: Die abgesetzten CEWE FOTOBUCH Exemplare stiegen 2025 um +3,5% auf 6,32 Mio. Stück (2024: 6,11 Mio. Exemplare). Im zurückliegenden Weihnachtsgeschäft haben erneut viele Produkt- und Softwareinnovationen - wie z.B. neue Premium-Cover-Designs, farbige Einband-Innenseiten und die integrierte Erinnerungstasche für das CEWE FOTOBUCH, der neue Adventskalender zum Befüllen mit 24 Schachteln, neue Fotokalender und die Wandbild-Zahlencollage - das Weihnachtsgeschäft zusätzlich gestärkt. Sämtliche Angaben zum Geschäftsjahr 2025 basieren auf vorläufigen, noch nicht testierten Daten. Der vollständige, testierte Jahresabschluss 2025 mit den Details zu den Ergebnissen nach Geschäftsfeldern sowie die Planung 2026 werden im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 26. März 2026 vorgestellt. Gesamtjahr 2025 im Vorjahres- und Zielvergleich (vorläufige Zahlen) CEWE Group Einheit 2024 Ziel 2025 2025 VJ-Abw. % Fotos Mrd. Stck. 2,50 2,46 bis 2,53 2,60 +4,1% CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 6,11 6,0 bis 6,2 6,32 +3,5% Umsatz Mio. Euro 864,5 835 bis 865 832,8 +3,8% EBIT Mio. Euro 86,1 84 bis 92 88,2 +2,4%

Viertes Quartal 2025 (vorläufige Zahlen) CEWE Group Einheit Q4-2024 Q4-2025 VJ-Abw. % Fotos Mrd. Stck. 0,94 0,98 +3,9% CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 2,52 2,56 +1,6% Umsatz Mio. Euro 351,7 360,8 +2,6% EBIT Mio. Euro 81,1 86,4 +6,5%

Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten berechnet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com saxoprint.de , viaprinto.de , laser-line.de Finanzterminkalender (soweit terminiert) 26.03.2026 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2026 12.05.2026 Veröffentlichung der Q1 2026 Zwischenmitteilung 03.06.2026 CEWE-Hauptversammlung 2026, Weser-Ems-Halle Oldenburg 13.08.2026 Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts 22.09.2026 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2026, München 23.09.2026 Baader Investment Conference 2026, München 12.11.2026 Veröffentlichung der Q3 2026 Zwischenmitteilung 23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum 2026, Frankfurt Über CEWE Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär. Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com .



