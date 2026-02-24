DJ Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil
DOW JONES--Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert gelassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert. Er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze. Das Festhalten an den Referenzzinssätzen wurde weithin erwartet, da die PBoC ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten trotz einiger begrenzter Lockerungen als wachstumsfördernde Geste stabil gehalten hatte.
February 24, 2026
