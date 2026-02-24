DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

WIRTSCHAFTSWEISE - Die Amtszeit von Ulrike Malmendier als Wirtschaftsweise wird nicht verlängert. Nach Informationen des Handelsblatts haben das CDU-geführte Wirtschaftsministerium und das Kanzleramt ein Veto gegen die Verlängerung für die Ökonomin im Sachverständigenrat eingelegt. Offenbar rühren die Vorbehalte daher, dass Malmendier als nicht genug ordnungspolitisch orientiert gilt. Das SPD-geführte Finanzministerium hält die Entscheidung für einen Fehler. Ob Malmendiers Posten vakant bleibt oder nachbesetzt wird, ist noch offen. (Handelsblatt)

TARIFTREUEGESETZ - Nach langem Koalitionsstreit gibt es eine Einigung um das geplante Tariftreuegesetz des Bundes: Für Unternehmen, die Aufträge des Bundes ausführen wollen, etwa Investitionsaufträge aus dem schuldenfinanzierten Infrastrukturpaket, gelten damit bald höhere arbeitsrechtliche Hürden. Die Union ringt der SPD einige Nachjustierungen ab, die den Bürokratieaufbau bremsen sollen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

CHINA - Bei den 15 DAX-Konzernen, die regelmäßig ihre Erlöse in China bilanzieren, sowie zwölf weiteren MDAX- und SDAX-Unternehmen mit nennenswertem Chinageschäft ist der Umsatzanteil gemessen am Gesamtumsatz binnen vier Jahren um knapp ein Fünftel von 18,6 auf 14,9 Prozent eingebrochen. Das zeigen Berechnungen des Handelsblatt Research Institute auf Basis der Jahresbilanzen. (Handelsblatt)

BUYOUT-FONDS - Die stagnierende Zahl an Exits in der Private-Equity-Branche trägt dazu bei, dass die Rückflüsse an Investoren hinter den Erwartungen zurückbleiben. In der Folge ist auch das Fundraising für Buyout-Fonds 2025 um 16 Prozent auf 395 Milliarden Dollar geschrumpft. (Börsen-Zeitung)

February 24, 2026

