SFC Energy AG legt vorläufige Konzernzahlen 2025 vor - Q4 markiert Rückkehr auf Wachstumspfad - Beschleunigter Wandel zu Defense und öffentlicher Sicherheit legt Basis für profitables Wachstum 2026 Q4 2025 mit EUR 40,6 Mio. Umsatz markiert Rückkehr zum Wachstum - positives Momentum für 2026

Umsatzerlöse 2025 bei TEUR 143.274 (2024: TEUR 144.754), zu rund 50 % in den Märkten Verteidigung, öffentliche und zivile Sicherheit

Bereinigtes EBITDA bei TEUR 16.653, bereinigte EBITDA-Marge 11,6 %; bereinigtes EBIT TEUR 8.914, bereinigte EBIT-Marge 6,2 %

Power Management-Plattform für tragbare Lasersysteme zur Drohnenabwehr sowie EFOY Pro Shelter als "arktische" Energieversorgungslösung im Verteidigungsbereich mit OEM-Kunden erfolgreich etabliert

Internationalisierung weiter vorangetrieben: Aufbau Produktion in den USA, Etablierung eines profitablen H 2 -Brennstoffzellengeschäft in Dänemark sowie Skalierung des Geschäfts in Südostasien

-Brennstoffzellengeschäft in Dänemark sowie Skalierung des Geschäfts in Südostasien Prognose 2026: Umsatzwachstum auf EUR 150,0 Mio. bis EUR 160,0 Mio., getrieben durch deutliche Steigerung des Umsatzanteils von Sicherheits- und Verteidigungskunden, überproportionale Steigerung des EBITDA bereinigt auf EUR 20,0 Mio. bis EUR 24,0 Mio. und des EBIT bereinigt auf EUR 11,0 Mio. bis EUR 15,0 Mio. Brunnthal/München, Deutschland, 24. Februar 2026 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2025 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vor. Vorstandsbericht Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Das Jahr 2025 war für uns ein Jahr der Konsolidierung und zugleich der konsequenten strategischen Ausrichtung auf die nächste Wachstumsphase. Entscheidend ist: Zum Jahresende sind wir klar auf den Wachstumskurs zurückgekehrt. Das vierte Quartal 2025 war mit EUR 40,6 Mio. das umsatzstärkste Quartal des Jahres und zugleich von hoher Profitabilität geprägt. Getragen wurde diese Entwicklung von der anhaltend hohen Nachfrage nach unseren industriellen Brennstoffzellenlösungen - insbesondere im Bereich zivile und öffentliche Sicherheit - sowie unserem europäischen Power Management-Geschäft. Gleichzeitig haben wir 2025 unsere langfristige Strategie weiter umgesetzt: Zum einen den Ausbau unserer internationalen Präsenz - mit dem Aufbau der Produktion in den USA, dem erfolgreichen Betrieb eines profitablen H 2 -Brennstoffzellengeschäfts für kritische Infrastrukturen in Dänemark sowie der geplanten strategischen Beteiligung an unserem langjährigen Partner Oneberry Technologies in Singapur zum Ausbau unseres Geschäfts in Südostasien und zum Einstieg in ein schnell wachsendes und attraktiv profitables Security-as-a-Service Geschäft. Zum anderen haben wir unsere Technologieführerschaft weiter ausgebaut und gezielt neue Produkte für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen entwickelt - so beispielsweise gemeinsam mit einem europäischen OEM-Kunden eine Power Management-Plattform für tragbare und stationäre Lasersysteme u. a. zur Drohnenabwehr, aber auch mit unserem EFOY Pro Shelter als 'arktische' Energieversorgungslösung für extreme Klimabedingungen und lange Laufzeiten. Letztere haben wir gemeinsam mit Kunden in Kanada sowohl für militärische als auch zivile Anwendungen entwickelt. Beide Produkte tragen bereits im unteren einstelligen Millionenbereich zum Umsatz bei. Wir erwarten hier eine Skalierung durch bestehende und neue Kunden sowie durch den Einsatz in weiteren klimatisch ähnlichen Regionen. Wir treiben den klaren strukturellen Wandel unseres Geschäfts hin zu Verteidigungs- und öffentlichen und zivilen Sicherheitsanwendungen konsequent voran. Dieser Bereich entwickelt sich - auch dank dieser neuen skalierbaren Anwendungsfelder - zu einer tragenden Wachstumssäule unseres Unternehmens. Wir rechnen hier zeitnah mit erheblichen Impulsen, insbesondere durch OEM-Programme im Verteidigungsbereich für Zusatzstromversorgung in Militärfahrzeugen sowie für Hybrid-Energieversorgungslösungen (bestehend aus Batterien und Brennstoffzellen). Zusätzliche Wachstumsimpulse erwarten wir durch die weitere Internationalisierung und die Wiederaufnahme der Programme in Indien im Laufe des Jahres. Auch beim Auftragseingang zeigt sich im vierten Quartal die Rückkehr auf den Wachstumspfad. Mit rund EUR 40 Mio. verzeichnete Q4 den höchsten Auftragseingang aller Quartale im Jahr 2025. Seit Beginn des Jahres 2026 sehen wir eine sehr dynamische Entwicklung mit einigen Großprojekten, die zur Entscheidung anstehen. Für das erste Halbjahr erwarten wir eine starke Entwicklung bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität. Für 2026 sehen wir den Anteil unseres Verteidigungsgeschäftes auf ca. 15 % bis 20 % ansteigen. Rechnen wir unsere zivilen Sicherheitsanwendungen hinzu, beträgt dieser Teil des Geschäfts in Summe bereits ca. 60 % des Konzernumsatzes - und dies mit margenstarken Produkten. Zugleich wächst unser Industriegeschäft insgesamt weiterhin organisch und unterstreicht die Robustheit unseres diversifizierten Geschäftsmodells. Die steigende Nachfrage nach resilienter, emissionsarmer und leistungsfähiger Energieversorgung für Verteidigungs- und öffentliche Sicherheitsanwendungen bestätigt unseren strategischen Fokus. Vor dem Hintergrund dieses strukturellen Wandels und der stabilen Entwicklung unseres Industriegeschäfts sehen wir SFC klar zurück auf einem nachhaltigen Wachstumspfad - mit weiter verbesserter Profitabilität und attraktiven Perspektiven für 2026 und darüber hinaus." Umsatz- und Ergebnisentwicklung Die SFC Energy AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen Umsatzerlöse von TEUR 143.274 (2024: TEUR 144.754) und lag damit leicht unterhalb des unteren Endes des am 18. November 2025 präzisierten Prognosekorridors von TEUR 146.500 bis TEUR 161.000. Das Geschäftsumfeld war im Berichtsjahr von erhöhten makroökonomischen Unsicherheiten, deutlichen Wechselkursvolatilitäten sowie protektionistischen Tendenzen, insbesondere im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik, geprägt. Diese Faktoren beeinträchtigten die Planungssicherheit und Investitionsbereitschaft von Kunden. Infolgedessen blieb die Nachfrage in Nordamerika, insbesondere im Neugeschäft, hinter den Erwartungen zurück, wuchs jedoch weiterhin gegenüber dem Vorjahr. Im Asiengeschäft belasteten insbesondere zeitliche Verschiebungen wesentlicher, margenstarker Folge- und Neuaufträge im Kernzielmarkt "Defense" in Indien die Umsatzentwicklung. Zusätzlich wirkten sich im Berichtsjahr Währungseffekte aus der Umrechnung der Konzernumsätze in den USA, Kanada und Indien im Vergleich zur Vorjahresperiode mit rund TEUR 4.000 bzw. 2,8 % negativ auf den Konzernumsatz aus. Die genannten Faktoren wirkten sich entsprechend auch auf die Ergebnisentwicklung aus. Neben den leicht rückläufigen Umsatzerlösen belasteten insbesondere gestiegene Verwaltungskosten sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen - maßgeblich bedingt durch ungünstige Wechselkursentwicklungen - die Profitabilität. Darüber hinaus führten die Einführung des neuen ERP-Systems sowie gezielte Investitionen in IT- und Cybersicherheit zu temporär höheren Aufwendungen im Berichtsjahr. Das bereinigte EBITDA belief sich auf TEUR 16.653 (2024: TEUR 22.008), entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 11,6 % (2024: 15,2 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT erreichte TEUR 8.914 (2024: TEUR 15.556) und resultierte in einer bereinigten EBIT-Marge von 6,2 % (2024: 10,7 %). Damit lagen sowohl das bereinigte EBITDA und das bereinigte EBIT merklich über dem oberen Ende des am 18. November 2025 präzisierten Zielkorridors. Segmententwicklung Das Segment Clean Energy erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von TEUR 99.835 (2024: TEUR 100.606) und bewegte sich damit nahezu auf Vorjahresniveau. Die im Vergleich zum Vorjahr geringfügige Veränderung um 0,7 % ist im Wesentlichen auf Währungseffekte infolge schwächerer Wechselkurse des US-Dollars, des kanadischen Dollars und der indischen Rupie gegenüber dem Euro sowie auf die zeitliche Verschiebung größerer Aufträge in Indien im Kernzielmarkt "Defense und öffentliche Sicherheit" zurückzuführen. Deutlich positiv entwickelte sich hingegen das Geschäft mit Brennstoffzellenlösungen für industrielle Anwendungen, insbesondere in den Kernzielmärkten "Sicherheitstechnik/Videoüberwachung" sowie "Datenübertragung und Digitalisierung", das spürbar zulegen konnte und damit einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Segmentumsatzes leistete. Die Umsatzerlöse im Segment Clean Power Management lagen mit TEUR 43.439 (2024: TEUR 44.148) ebenfalls nahezu auf Vorjahresniveau. Das Geschäft mit Power Management-Lösungen setzte seine positive Entwicklung infolge der konsequent umgesetzten Produktstrategie fort und verzeichnete ein deutliches Wachstum. Demgegenüber kam es im Bereich der Frequenzwandler für die Upstream-Öl- und Gasindustrie zu einem spürbaren Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr. Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass sich aus der Umrechnung der in Kanada erzielten Umsätze (kanadischer Dollar) ein negativer Währungseffekt in Höhe von ca. 5,5 % ergab. Auftragseingang und Auftragsbestand Die Auftragseingänge lagen im Berichtsjahr bei TEUR 118.472 (2024: TEUR 167.762). Der Auftragsbestand des Konzerns belief sich stichtagsbezogen zum 31. Dezember 2025 auf TEUR 78.625 (31. Dezember 2024: TEUR 104.583). Prognose 2026 Der Vorstand blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2026. Nach einem verhaltenen Jahr 2025 erwartet die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr wieder ein merkliches Umsatzwachstum, getragen von strukturellen Trends im Energiesektor wie dem steigenden globalen Energiebedarf, zunehmenden Anforderungen an Resilienz kritischer Infrastrukturen, der Dekarbonisierung, der Digitalisierung sowie der Dezentralisierung von Energieversorgungssystemen. Zusätzliche Wachstumsimpulse ergeben sich aus dem strukturellen Wandel hin zu verteidigungs- und sicherheitsrelevanten Anwendungen sowie aus den deutlich steigenden Investitionen in Verteidigungs- und Sicherheitslösungen in zahlreichen Kernmärkten. Die damit verbundene strategische Neugewichtung zugunsten verteidigungsrelevanter Anwendungen eröffnet SFC attraktive mittel- und langfristige Marktchancen. Vor diesem Hintergrund schätzt der Vorstand die Entwicklungsperspektiven insbesondere in den Kernzielmärkten "Verteidigung und zivile Sicherheit" sowie in den Kernzielregionen Europa und Asien weiterhin als attraktiv ein und ist zuversichtlich die Chancen der Marktdynamik wahrnehmen zu können. Gleichzeitig wird SFC weiterhin in einem nach wie vor herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Umfeld agieren. Zollrisiken, handelspolitische Maßnahmen sowie anhaltende regionale Konflikte dürften die Preisvolatilität und Verfügbarkeitsrisiken in den Lieferketten weiterhin beeinflussen. Darüber hinaus geht der Vorstand davon aus, dass die konjunkturelle Entwicklung der Weltwirtschaft im laufenden Geschäftsjahr - wie bereits in der Vergangenheit - einen bedingten Einfluss auf die Geschäftsentwicklung in wichtigen Kernzielmärkten haben wird. Insgesamt wird SFC auch weiterhin das Hauptaugenmerk auf ein gesundes Wachstum legen, das vor allem von einer Korrelation von nachhaltiger Rentabilität und Umsatzwachstum geprägt ist. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Wachstum des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr von ca. 5 % bis 12 % auf etwa EUR 150 Mio. bis EUR 160 Mio. erwartet, welches etwas stärker vom Segment Clean Energy getrieben sein wird. Für das Berichtsjahr 2026 rechnet SFC mit einer steigenden Nachfrage in allen regionalen Märkten, wobei Wachstumsimpulse vor allem aus Asien und Europa erwartet werden. Darüber hinaus sieht der Vorstand deutliche Wachstumsimpulse in den Kernzielmärkten Verteidigung, öffentliche und zivile Sicherheit, inklusive kritischer Infrastruktur. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2026 eine Steigerung des bereinigten EBITDA auf voraussichtlich EUR 20 Mio. bis EUR 24 Mio. und damit eine leichte bis merkliche Margenausweitung. Diese Entwicklung soll durch das Umsatzwachstum in höherpreisigen Märkten sowie durch operative Effizienzsteigerungen getragen werden. Unwägbarkeiten resultieren nach wie vor aus der zeitlichen Implementierung des neuen ERP-Systems auf Konzernebene sowie Wechselkursschwankungen. Auf Basis der Planung der Segmente Clean Energy und Clean Power Management geht der Vorstand davon aus, dass das bereinigte EBIT für den Konzern im Geschäftsjahr 2026 zwischen EUR 11 Mio. und EUR 15 Mio. liegen wird, was ebenfalls einer leichten bis merklichen Margenausweitung entspricht. Telefonkonferenz heute am 24. Februar 2026 Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 24. Februar 2026, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2732048&linkSecurityString=7add67280 Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die SFC Energy AG mit dem Geschäftsbericht 2025 am 26. März 2026 veröffentlichen.



Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritische Infrastruktur. Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). www.sfc.com



