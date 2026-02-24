EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Elmos Semiconductor SE: Erneuter Umsatzrekord in 2025 mit hervorragender Cash-Performance - Starker Ausblick für 2026



24.02.2026 / 07:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Elmos Semiconductor SE: Erneuter Umsatzrekord in 2025 mit hervorragender Cash-Performance - Starker Ausblick für 2026 Konzernumsatz von 582,6 Mio. Euro mit 11,4% Free Cashflow Marge in 2025 erreicht Umsatzwachstum 2026 von 11% bei 24% EBIT Marge und mehr als 17% Free Cashflow Marge erwartet Umsatzziel für 2030 von 1 Milliarde Euro bestätigt - Free Cashflow Ziel angehoben Leverkusen, 24. Februar 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat im Geschäftsjahr 2025 ihre operative Leistungsfähigkeit erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Trotz Bestandsbereinigungen im automobilen Halbleitermarkt - vor allem in der ersten Jahreshälfte - und Wechselkurseffekten konnte Elmos den Konzernumsatz auf einen neuen Rekordwert steigern, die operative Ertragskraft sichern und die Cash-Performance deutlich verbessern. Geschäftsjahr 2025 Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erzielte der Elmos Konzern im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 582,6 Mio. Euro und lag damit 0,3% über dem Rekordniveau des Vorjahres (2024: 581,1 Mio. Euro). Während das Marktumfeld insbesondere im ersten Halbjahr durch verhaltene Abrufe der Kunden geprägt war, kehrten im Jahresverlauf zunehmend reale Bestellmengen zurück. Zudem war der Umsatz durch Wechselkurseffekte beeinflusst. Bei unverändertem US-Dollar-Wechselkurs hätte das Wachstum rund 2,5% betragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 127,1 Mio. Euro und einer EBIT Marge von 21,8% vom Umsatz innerhalb der kommunizierten Prognosespanne. Belastungen durch Rohstoffpreise, Wechselkurseffekte und Sonderkosten konnten durch operative Maßnahmen und das Kostenoptimierungsprogramm teilweise kompensiert werden. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen lagen mit 33,6 Mio. Euro erwartungsgemäß deutlich unter dem Wert des Vorjahres (2024: 44,3 Mio. Euro bzw. 7,6% vom Umsatz). Mit 5,8% vom Umsatz lag die Investitionsquote am unteren Ende der Prognosespanne. Besonders erfreulich entwickelte sich der bereinigte Free Cashflow, der sich im Geschäftsjahr 2025 auf 66,3 Mio. Euro bzw. auf 11,4% vom Umsatz stark verbesserte. Der konsequente Fokus auf eine nachhaltige Cash-Generierung durch die Umsetzung von Effizienz- und Optimierungsmaßnahmen bei Investitionen und Vorratsvermögen sowie eine niedrigere Steuerbelastung zeigen eindrucksvoll ihre Wirkung. Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung und dem deutlich verbesserten Free Cashflow hat Elmos die Kapitalallokationsstrategie weiterentwickelt und wird der Hauptversammlung eine um 50% höhere Dividende für das Geschäftsjahr 2025 von 1,50 Euro (Vorjahr: 1,00 Euro) vorschlagen. Zudem hat das Unternehmen zu Beginn des Monats ein Aktienrückkaufprogramm über die Börse in Höhe von 10,0 Mio. Euro beschlossen. Damit steigt die geplante Gesamtausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 mit rund 36 Mio. Euro um mehr als 100% gegenüber dem Vorjahr. "Im Jahr 2025 hat Elmos ihre Resilienz und operative Stärke wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich erneut deutlich besser entwickelt als die direkten Wettbewerber. Diese Erfolge sind das Ergebnis des außergewöhnlichen Engagements und des starken Zusammenhalts unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. "Als agiles Fabless-Unternehmen mit innovativen Produkten, einer deutlich verbesserten Cash-Generierung und einer attraktiven Kapitalallokation ist Elmos hervorragend positioniert, um an den strukturellen Wachstumstrends unserer Märkte langfristig zu partizipieren und den Unternehmenswert weiter nachhaltig zu steigern." Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet Elmos mit einer Rückkehr zu strukturellem Wachstum. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzzuwachs von 11% ± 3%-Punkte. Auf Basis dieser positiven Umsatzentwicklung und weiterer Optimierungsmaßnahmen wird mit einer attraktiven EBIT Marge von 24% ± 2%-Punkte vom Umsatz gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen liegen trotz des Wachtsums weiter auf einem niedrigeren Niveau und belaufen sich auf rund 5% des Umsatzes. Zudem wird eine deutlich stärkere Cash-Performance erwartet. Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten Free Cashflow von mehr als 17% des Umsatzes. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde. Mittelfristige Ziele bis 2030 Die mittelfristigen Ziele, die Elmos auf dem Kapitalmarkttag 2024 verkündet hatte, werden bestätigt und teilweise angehoben. Auch mittelfristig soll der profitable Wachstumskurs weiter fortgesetzt werden. Elmos strebt bis zum Jahr 2030 einen Konzernjahresumsatz von rund 1 Milliarde Euro mit einer EBIT Marge von rund 25% an. Aufgrund der Erfolge der Maßnahmen zur Optimierung der Maschinennutzung sowie zur Reduzierung der Testzeiten werden zukünftig weniger Investitionen in neues Testequipment benötigt. Daher wurde das mittelfristige Ziel für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen von weniger als 10% des Umsatzes auf nun rund 6% angepasst. Durch die Verringerung der Investitionsquote und weitere Optimierungen insbesondere im Working Capital und der Steuerbelastung wurde ein neues Ziel für den bereinigten Free Cashflow mit rund 17% des Umsatzes festgelegt. Überblick über ausgewählte, vorläufige und ungeprüfte Finanzzahlen

Angaben gemäß IFRS (in Mio. Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben): 2025 2024 Diff. Q4/25 Q4/24 Diff. Umsatz 582,6 581,1 0,3% 169,3 145,7 16,2% Bruttoergebnis 246,4 254,5 -3,2% 70,0 54,1 29,4% Bruttomarge in % 42,3% 43,8% 41,4% 37,1% Forschung und Entwicklung 62,3 59,1 5,5% 13,4 13,2 1,2% Betriebsergebnis 125,3 138,6 -9,6% 39,6 26,2 50,9% EBIT 127,1 145,81 -12,8% 39,7 36,21 9,8% EBIT Marge in % 21,8% 25,1%1 23,4% 24,8%1 Konzernjahresüberschuss nach Anteilen

ohne beherrschenden Einfluss 101,1

101,91 -0,7% 31,4

27,51 14,2% Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (Euro) 5,88 5,951 -1,1% 1,82 1,601 13,6% Investitionen2 33,6 44,3 -24,2% 9,6 3,8 2,6x Investitionen2 in % vom Umsatz 5,8% 7,6% 5,7% 2,6% Bereinigter Free Cashflow3 66,3 -50,31 n/a 11,8 -48,61 n/a Bereinigter Free Cashflow3 in % vom Umsatz 11,4% -8,7%1 7,0% -33,4%1

Zur besseren Vergleichbarkeit sind die Vorjahreswerte ohne Sondereffekte (Verkauf der Waferfertigung bzw. Kostenoptimierungsprogramme) dargestellt. Detaillierte Übersichten zu den Finanzzahlen werden mit der Vorlage der finalen Zahlen im Geschäftsbericht 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht. Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

1 Operativ: Ohne Sondereffekte (Verkauf der Waferfertigung bzw. Kostenoptimierungsprogramme)

2 Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen

3 Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen

- Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2024 unter www.elmos.com Telefonkonferenz für Analysten

Am 24. Februar 2026 wird Elmos um 10:00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein. Elmos Kapitalmarkttag 2026

Ebenfalls am 24. Februar 2026 wird Elmos um 14:30 Uhr (MEZ) einen virtuellen Kapitalmarkttag (CMD) durchführen. Die Präsentation zum Elmos CMD 2026 wird am 24. Februar 2026 auf der Webseite abrufbar sein. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.



24.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News