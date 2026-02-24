Die Aktie von PayPal ist am Montagmittag mit einem Plus von 6,1 % aus ihrer monatelangen Abwärtsspirale ausgebrochen. Auslöser für den plötzlichen Kurssprung sind Berichte über ein reges Interesse potenzieller Käufer. Nachdem der Wert des Unternehmens im vergangenen Jahr um rund 44 % eingebrochen war - allein 22 % davon im letzten Monat -, scheint der Pionier der digitalen Zahlungsabwicklung nun zum attraktiven Übernahmeziel geworden zu sein. Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
