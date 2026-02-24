© Foto: Marco Bader - Marco BaderDer Crash am Markt für Kryptowährungen geht offenbar weiter. Wie schlimm wird es noch?In der Nacht zum Dienstag ist der Bitcoin zeitweise auf 62.948 US-Dollar gefallen. Das ist der tiefste Stand seit Anfang Februar. Damals war der Bitcoin kurzfristig auf 62.704 US-Dollar gefallen. Der Marktwert aller Kryptowährungen ist zuletzt auf 2,19 Billionen US-Dollar gefallen. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Hypes im Oktober 2025 waren es 4,2 Billionen US-Dollar. Dies zeigen Daten von CoinMarketCap. Wachsende Unsicherheit belastet den Bitcoin. Die jüngste Kurskorrektur wurde von Analysten als "taktisches De-Risking" bezeichnet. Das bedeutet: Anleger versuchen, sich vor einem noch …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE