IBM steht massiv unter Druck: Nach der Vorstellung eines neuen KI-Tools von Anthropic, das die Modernisierung von Cobol-Systemen deutlich vereinfachen soll, reagierten Anleger mit einem historischen Ausverkauf. Die Aussicht, dass künstliche Intelligenz tief in das traditionelle Mainframe-Geschäft eingreifen könnte, schürt Zweifel an der Stabilität eines bislang verlässlichen Umsatzpfeilers des Tech-Konzerns. Anthropic schickt IBM-Aktie auf Talfahrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
