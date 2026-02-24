Die Markteinführung spiegelt die zunehmende internationale Dynamik in Großbritannien, Kanada und darüber hinaus wider

Thredd, die erste KI-basierte Plattform für die Verarbeitung von Kartenausgaben, gab heute die Ausweitung ihrer Partnerschaft mit MuchBetter bekannt, einer Plattform für Verbraucher-Wallets und Prepaid-Karten, um die Markteinführung des Unternehmens in Israel zu unterstützen. Dies ist der jüngste Meilenstein in der internationalen Expansion von MuchBetter, ermöglicht durch Thredd, nach der erfolgreichen Einführung ihres Programms in Großbritannien und Kanada.

Im Rahmen dieser Partnerschaft stellt Thredd die Verarbeitungsinfrastruktur für das Prepaid-Karten- und Digital-Wallet-Programm von MuchBetter bereit, sodass Verbraucher in Israel sicher Geld aufladen und Zahlungen mit physischen und virtuellen Karten vornehmen können. Mit der Ausweitung des Programms sind weitere Formfaktoren geplant.

"Die internationale Expansion ist ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von MuchBetter, und Thredd hat uns als wichtiger Partner dabei geholfen, schnell und selbstbewusst neue Märkte zu erschließen", so Israel Rosenthal, Gründer und CEO von MuchBetter. "Der Start in Israel ist ein wichtiger Schritt für uns, und die globale Plattform, die regulatorische Expertise und die umfassende Erfahrung im Zahlungsverkehr von Thredd machen das Unternehmen zum idealen Partner für unsere weitere weltweite Expansion."

MuchBetter wurde ursprünglich gegründet, um die Zahlungsabwicklung im digitalen Handel zu verbessern, und hat seitdem sein Angebot erweitert, um eine größere Bandbreite an Bedarfsfällen für Verbraucher und Unternehmen zu unterstützen. Mit der Unterstützung von Thredd kann MuchBetter effizient in mehreren Regionen eingeführt werden und dabei hohe Standards in Bezug auf Sicherheit, Compliance und Leistung aufrechterhalten.

"Die Expansion von MuchBetter verdeutlicht genau das, wofür Thredd entwickelt wurde schnelle, zuverlässige Markteinführungen in mehreren Märkten auf einer einzigen globalen Plattform", sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd "MuchBetter wächst international weiter und wir sind stolz darauf, ihre Strategie mit der Infrastruktur, der Größe und der Flexibilität zu unterstützen, die für den Erfolg in stark regulierten Märkten erforderlich sind."

Das Programm gibt Karten im Mastercard-Netzwerk aus und nutzt die britische Lizenz von MuchBetter, die vom System für den grenzüberschreitenden Betrieb auf dem Markt genehmigt wurde. Die Verarbeitungsplattform von Thredd bietet umfassende Unterstützung in den Bereichen Transaktionsverarbeitung, Sicherheit und Programm-Management, sodass MuchBetter die Markteinführung beschleunigen und sich gleichzeitig auf die zukünftige regionale Expansion vorbereiten kann.

Diese neueste Markteinführung unterstreicht das Engagement von Thredd, die weltweite Verbreitung von Zahlungslösungen der nächsten Generation voranzutreiben, und schafft die Voraussetzungen für weitere Expansion und Innovation mit Partnern wie MuchBetter.

Über MuchBetter

MuchBetter ist eine Plattform für digitale Geldbörsen und Prepaid-Karten, die Verbrauchern und Unternehmen weltweit schnelle und sichere Zahlungen ermöglicht. Ursprünglich entwickelt, um Zahlungen im digitalen Handel zu verbessern, unterstützt MuchBetter nun eine Vielzahl von Zahlungsanwendungen in verschiedenen Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.muchbetter.com

Über Thredd

Thredd ist die vertrauenswürdige, KI-basierte, cloudfähige Plattform für die Verarbeitung von Emissionen, die die nächste Generation globaler Zahlungen ermöglicht. Über eine einzige API und eine einheitliche Plattform bietet Thredd Debit-, Kredit-, Digital Wallet- und Ledger-Funktionen für über 100 Fintech-Unternehmen, digitale Banken und Embedded-Finance-Anbieter in 47 Ländern und verarbeitet jährlich Milliarden von Transaktionen. Mit einer globalen Präsenz, lokaler Expertise und KI, die in jede Ebene seiner Plattform integriert ist, wurde Thredd speziell für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt Maßstäbe in Bezug auf Markteintritt, Kundenerfahrung, Sicherheit, regulatorische Strenge und operative Belastbarkeit. Erfahren Sie mehr unter www.thredd.com

